« Conventions », experts, dialogue avec la « société civile »… Commentaire Édouard Philippe prépare son projet « massif » pour 2027

DÉCRYPTAGE – Le candidat d’Horizons a décidé de s’entourer d’une trentaine d’élus, répartis en six pôles, afin de « tester des idées » qu’il veut « structurées » pour la présidentielle.

Les uns après les autres, une dizaine de soutiens d’Édouard Philippe développer la porte d’un immeuble haussmannien. Ce mardi 22 octobre, ils ont rendez-vous au siège parisien d’Horizons, pour plancher sur des propositions budgétaires. Depuis plus de deux ans, une trentaine de groupes comme celui-ci se réunissent régulièrement.

Au total, quelque 300 « contributeurs » venus du public et du privé travaillent dans la discrétion, sous le patronage du haut fonctionnaire Clément Tonon, un trentenaire maître des requêtes au Conseil d’État. Un embryon d’idées, prélude au projet que prépare l’ex-premier ministre.

