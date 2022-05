Convention NRA: Au milieu des protestations, la NRA se réunit au Texas

HOUSTON –

La National Rifle Association des États-Unis a commencé sa convention annuelle à Houston au milieu des manifestations vendredi, trois jours après qu’un homme armé a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire de l’autre côté de l’État, relançant le débat national sur la violence armée.

L’ancien président Donald Trump et d’autres dirigeants républicains devaient prendre la parole lors de l’événement. Les dirigeants du groupe de pression sur les droits des armes à feu prévoyaient de «réfléchir» – et de détourner tout blâme pour – la fusillade dans une école à Uvalde. Des centaines de manifestants en colère contre la violence armée ont manifesté à l’extérieur, dont certains tenant des croix avec des photos des victimes de la fusillade d’Uvalde.

Certains orateurs et artistes programmés se sont retirés de l’événement, dont plusieurs législateurs texans et le chanteur “American Pie” Don McLean, qui a déclaré “ce serait irrespectueux” de poursuivre son acte après la dernière fusillade de masse dans le pays. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a déclaré vendredi matin qu’il avait décidé de ne pas prendre la parole lors d’un petit-déjeuner après “une réflexion dans la prière et une discussion avec les responsables de la NRA”.

“Bien que fervent partisan du deuxième amendement et membre de la NRA, je ne voudrais pas que ma comparution aujourd’hui apporte une douleur ou un chagrin supplémentaire aux familles et à tous ceux qui souffrent à Uvalde”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “C’est le moment de se concentrer sur les familles, d’abord et avant tout.”

La NRA a déclaré dans un communiqué en ligne que les personnes assistant à l’exposition d’armes “réfléchiraient” à la fusillade de l’école d’Uvalde, “prieraient pour les victimes, reconnaîtraient nos membres patriotes et s’engageraient à redoubler d’engagement pour sécuriser nos écoles”.

La réunion est la première pour l’organisation en difficulté depuis 2019, après une interruption de deux ans en raison de la pandémie. L’organisation a tenté de se regrouper après une période de troubles juridiques et financiers graves qui comprenait un effort de faillite raté, un recours collectif et une enquête pour fraude par le procureur général de New York. Autrefois parmi les organisations politiques les plus puissantes du pays, la NRA a vu son influence décliner suite à une baisse significative des dépenses politiques.

Alors que le président Joe Biden et les démocrates au Congrès ont renouvelé leurs appels à des lois plus strictes sur les armes à feu à la suite de la fusillade d’Uvalde, les membres du conseil d’administration de la NRA et d’autres personnes présentes à la conférence ont rejeté les discussions sur l’interdiction ou la limitation de l’accès aux armes à feu.

Larry Miller, 56 ans, de Huntington Beach, en Californie, a déclaré qu’il n’avait aucun problème à ce que la réunion de la NRA ait lieu si peu de temps après la fusillade d’Uvalde. Il a qualifié la fusillade de “très triste et malheureuse” et a déclaré que le tireur “n’avait aucun respect pour les libertés des gens que nous avons ici dans ce pays”.

“Nous partageons tous ces droits, donc respecter les droits des autres, c’est respecter la vie des autres, et je pense qu’avec ce genre de mentalité, nous devrions être ici”, a-t-il déclaré.

Samuel Thornburg, 43 ans, un ouvrier de maintenance pour Southwest Airlines qui assistait à la réunion de la NRA, a déclaré qu’il voulait entendre des orateurs qu’il “y aura plus d’armes à feu” mais aussi plus de sécurité pour les écoles.

“Les armes à feu ne sont pas mauvaises. Ce sont les gens qui commettent le crime qui sont mauvais. Nos écoles doivent être plus verrouillées. Il doit y avoir plus de gardes”, a-t-il déclaré.

À l’intérieur de la salle des congrès vendredi, des milliers de personnes se sont promenées, s’arrêtant sur des stands présentant des étalages d’armes de poing, de fusils, d’armes à feu de type AR, de couteaux, de vêtements et de porte-armes. À l’extérieur, la police a installé des barrières métalliques dans un grand parc où plusieurs centaines de manifestants et contre-manifestants se sont rassemblés devant le centre des congrès du centre-ville.

Lors d’une conférence de presse dans la zone de protestation avant l’événement principal, le chanteur Little Joe, qui fait partie du groupe populaire de Tejano Little Joe y La Familia, a déclaré qu’au cours des plus de 60 ans qu’il a passés à parcourir le monde, aucun autre pays où il est allé a fait face à autant de fusillades de masse que les États-Unis

“Juste de l’autre côté de la rue, nous avons ces gens avec du sang sur les mains”, a-t-il dit en pleurant en parlant. “Bien sûr, c’est le meilleur pays du monde. Mais à quoi cela nous sert-il si nous ne pouvons pas protéger des vies, en particulier celles de nos enfants ?”

Le Texas a connu une série de fusillades de masse ces dernières années. Pendant ce temps, la législature et le gouverneur dirigés par les républicains ont assoupli les lois sur les armes à feu.

Il existe un précédent pour que la NRA se rassemble au milieu du deuil et de la controverse locaux. L’organisation est allée de l’avant avec une version abrégée de sa réunion de 1999 à Denver environ une semaine après la fusillade mortelle à Columbine High School dans le Colorado. L’acteur Charlton Heston, le président de la NRA à l’époque, a déclaré aux participants que les “actes horribles” ne devraient pas devenir des opportunités de limiter les droits constitutionnels et il a dénoncé les critiques pour avoir qualifié les membres de la NRA de “méchants”.

Le chanteur de musique country Larry Gatlin, qui s’est retiré d’une apparition prévue à la convention de cette année, a déclaré qu’il espérait que “la NRA repensera certaines de ses positions obsolètes et irréfléchies”.

“Bien que je sois d’accord avec la plupart des positions détenues par la NRA, j’en suis venu à croire que même si la vérification des antécédents n’arrêterait pas tous les fous avec une arme à feu, c’est à tout le moins un pas dans la bonne direction”, a déclaré Gatlin.

Les chanteurs country Lee Greenwood et Larry Stewart se sont également retirés, a rapporté Variety.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que les dirigeants de la NRA “contribuent au problème de la violence armée et n’essaient pas de le résoudre”. Elle les a accusés de représenter les intérêts des fabricants d’armes, “qui commercialisent des armes de guerre auprès de jeunes adultes”.

La plupart des adultes américains pensent que les fusillades de masse se produiraient moins souvent si les armes à feu étaient plus difficiles à obtenir, et que les écoles et autres lieux publics sont devenus moins sûrs qu’ils ne l’étaient il y a deux décennies, selon un sondage.

De nombreuses mesures spécifiques qui limiteraient l’accès aux armes à feu ou aux munitions obtiennent également un soutien majoritaire. Un sondage AP-NORC de mai a révélé, par exemple, que 51% des adultes américains sont favorables à une interdiction nationale de la vente de fusils AR-15 et d’armes semi-automatiques similaires. Mais les chiffres sont très partisans, avec 75% des démocrates d’accord contre seulement 27% des républicains.

En plus de Patrick, deux membres du Congrès du Texas qui devaient prendre la parole vendredi – le sénateur américain John Cornyn et le représentant américain Dan Crenshaw – n’étaient plus présents en raison de ce que leur personnel a déclaré être des changements dans leurs horaires. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui devait y assister, devait plutôt s’adresser à la convention par vidéo préenregistrée.

Mais d’autres allaient de l’avant avec leurs apparitions, notamment le sénateur du Texas Ted Cruz, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et Trump, qui a déclaré mercredi qu’il prononcerait “un discours important en Amérique”.

Dans une interview jeudi sur le réseau de radio Salem, Trump a réitéré son soutien aux droits des armes à feu.

“C’est vous, sachez, un moment intéressant pour faire un tel discours, franchement”, a-t-il déclaré. “Vous devez protéger votre deuxième amendement. Vous devez accorder une grande protection à ce deuxième amendement car, sans lui, nous serions un pays très dangereux, franchement. Plus dangereux.”

Bien que les armes à feu personnelles soient autorisées à la convention, la NRA a déclaré que les armes à feu ne seraient pas autorisées pendant la session mettant en vedette Trump en raison des protocoles de sécurité des services secrets.

Le démocrate Beto O’Rourke, qui défie Abbott dans la course du gouverneur du Texas en 2022, a déclaré qu’il assisterait à la manifestation à l’extérieur.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, un démocrate, a déclaré que la ville était obligée d’accueillir l’événement NRA, qui est sous contrat depuis plus de deux ans. Mais il a exhorté les politiciens à s’en passer.

“Vous ne pouvez pas prier et envoyer vos condoléances un jour, puis défendre les armes le lendemain. C’est faux”, a déclaré Turner.

Colvin a rapporté de New York. L’écrivain d’Associated Press, David A. Lieb, a contribué depuis Jefferson City, Missouri.