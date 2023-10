Convention du NPD : la politique Israël-Hamas ne sera pas abordée

Hamilton, Ontario. –

Alors que plus de 1 000 membres du Nouveau Parti démocratique se réunissent à Hamilton ce week-end, les politiques liées à la guerre actuelle entre Israël et le Hamas ne devraient pas être débattues.

Alors que les fidèles du parti commençaient à préparer ce congrès, 350 propositions politiques ont été soumises, allant du renforcement du système de santé publique à la résolution de la crise du logement et même à la guerre en Ukraine.

Ces initiatives ont ensuite été réduites à 60 « résolutions prioritaires » le 4 octobre, trois jours avant l’attaque du Hamas contre les forces de défense israéliennes et les civils.

Une proposition de « solidarité avec la Palestine » du « caucus socialiste » du NPD a été laissée de côté.

Il aurait demandé « au NPD fédéral de renforcer sa défense des droits humains des Palestiniens en faisant activement campagne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) contre l’État israélien ».

B’nai Brith Canada et d’autres organisations de défense des droits juifs qualifient le mouvement BDS d’antisémite.

La députée néo-démocrate de Hamilton-Centre, Sarah Jama, s’est récemment excusée pour une publication mardi sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, dans laquelle elle appelait à un cessez-le-feu et à la fin de ce qu’elle appelle un apartheid du peuple palestinien.

Jama n’a pas abordé l’attaque surprise sans précédent du Hamas contre Israël, qui a tué plus de 1 000 personnes, selon l’armée israélienne. Le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste par le Canada et dirige Gaza depuis 2007.

« Je comprends la douleur que doivent ressentir de nombreux Canadiens juifs et israéliens, y compris mes propres électeurs. Je m’excuse », a déclaré Jama dans une réponse au message qui a déclenché la réaction négative.

« Pour être clair, je condamne sans équivoque le terrorisme du Hamas contre des milliers de civils israéliens. Je crois également que les bombardements et le siège d’Israël contre les civils à Gaza, comme l’ont également noté les Nations Unies, sont une erreur », a-t-elle déclaré.

Il est encore possible que les députés du NPD décident de soulever la question israélo-palestinienne dans le cadre d’un débat d’urgence.

QUELLES POLITIQUES SERONT DÉBATÉES ?

Au-delà de cette question, certaines associations de circonscription souhaitent que le parti s’efforce de pousser le gouvernement libéral à créer un programme universel d’assurance-médicaments.

Un élément clé de l’accord de subsides et de confiance du NPD visant à soutenir le gouvernement libéral minoritaire exige « l’adoption d’une loi canadienne sur l’assurance-médicaments d’ici la fin de 2023 ».

James Brunet, président du NPD provincial d’Ottawa-Sud, souhaite que les députés poussent le parti fédéral à se battre pour un régime national d’assurance-médicaments, « même si cela signifie risquer des élections ».

Les députés néo-démocrates des circonscriptions d’Ottawa-Centre, d’Edmonton-Strathcona et d’Oakville-North Burlington souhaitent créer une société d’État pour fabriquer des vaccins, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux au Canada.

« La recherche médicale financée par l’État au Canada a été exploitée par des entreprises privées pour créer des produits médicaux brevetés sans recouvrement des coûts », peut-on lire dans la proposition de convention, qualifiant le système actuel de « vol de fonds publics ».

En matière de logement, le NPD affirme que la situation a atteint des « proportions de crise ».

Les membres du parti ont soumis trois résolutions sur le logement au débat lors du congrès, sur un total de 10 propositions de politique d’accessibilité financière.

Le premier est un plan visant à créer 3,5 millions de nouveaux logements abordables au cours des 10 prochaines années, avec l’aide et la collaboration des gouvernements provinciaux et municipaux de tout le pays.

Un plan visant à lutter contre les expulsions commises par des « propriétaires prédateurs » cherchant à démolir ou à rénover leurs propriétés est également à l’ordre du jour.

Des appels se font entendre pour modifier le code fiscal fédéral afin de « mettre fin au traitement fiscal préférentiel » des fiducies de placement immobilier. La proposition politique indique que les sept plus grands de ces géants de l’immobilier « ont économisé 1,5 milliard de dollars grâce à des failles fiscales ».

Les députés du NPD réclament que ces taxes soient investies dans le logement social et coopératif.

Le parti discutera également d’un plan qui verrait certaines terres fédérales utilisées pour développer des logements non spéculatifs et sans but lucratif.

Les délégués voteront sur ces motions dimanche.

Les votes n’étant pas contraignants, le chef du NPD, Jagmeet Singh, et son caucus auront le dernier mot sur les propositions politiques qui pourraient faire partie de la prochaine plateforme du NPD.

Les membres voteront également pour savoir si Singh restera à la tête du parti.

L’examen de la direction est requis à chaque congrès politique, conformément à la constitution du NPD.