Controverses qui ont brisé Internet en 2022

Il est presque temps de dire adieu à 2022. Cette année a cependant été meilleure que les deux dernières années en termes de Covid. Avec des temps réguliers, vient des controverses et 2022 n’en était pas moins. Du procès Amber Heard-Johnny Depp à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, cette année a été semée de controverses. Les médias sociaux ont été inondés de tweets et de mises à jour récentes de tous ces événements. Voici une liste de quelques événements les plus controversés de 2022 :

Le procès de Johnny Depp et Amber Heard

L’affaire de diffamation de l’acteur Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard a réussi à éclipser presque tous les autres reportages, dominant toutes les plateformes de médias sociaux. Tout cela a commencé à la suite de la publication par Amber Heard d’un éditorial dans le Washington Post en 2018. Maintenant, elle est poursuivie pour diffamation. La victoire de Depp a été célébrée par le monde entier comme sa propre victoire. Les gens donnant des boissons de son nom dans les bars aux médias sociaux étant ardemment contre Heard, le procès a vu une autre base de fans et a certainement été l’un des moments les plus discutés de l’histoire.

L’invasion russe de l’Ukraine

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février. Très vite, la Russie a lancé ses missiles sur plusieurs parties de l’Ukraine et les a déclarées comme leurs propres régions. En conséquence, les alliés occidentaux ont annoncé de nouvelles sanctions, notamment des restrictions sur la banque centrale russe et l’expulsion de banques clés du principal système de paiement mondial. La guerre est toujours en cours et personne n’a vraiment gagné.

Elon Musk prend le contrôle de Twitter

En octobre, Elon Musk a finalisé l’acquisition de Twitter et est désormais le nouveau patron de la société de médias sociaux. Peu de temps après avoir repris Twitter, Musk a limogé les quatre principaux dirigeants de Twitter, dont le PDG d’origine indienne Parag Agrawal et le directeur juridique Vijaya Gadde. De nombreux nouveaux changements ont également été introduits et la plate-forme de médias sociaux a été mêlée à des controverses depuis lors. Les dirigeants qui ont été licenciés comprennent Agrawal, Gadde, le directeur financier Ned Segal et l’avocat général Sean Edgett. Musk, cependant, pourrait se retirer après avoir perdu un dernier sondage sur Twitter.

Controverse entre Will Smith et Chris Rock

La 94e cérémonie des Oscars qui s’est tenue cette année a connu plusieurs moments mémorables, mais un incident malheureux est resté le clou de la cérémonie. Pas de points pour deviner, nous parlons du slapgate Chris Rock-Will Smith. Des mois après l’incident, Smith a parlé de la controverse et s’est excusé auprès de Rock. À travers une vidéo publiée sur YouTube et sur ses pseudos de médias sociaux, Smith a expliqué pourquoi il ne s’était pas excusé auprès de Rock lorsqu’il avait accepté le prix du meilleur acteur pour son travail dans “King Richard” peu de temps après avoir chargé la scène et giflé le comique pour avoir fait un blague sur la coupe de cheveux courte de sa femme Jada Pinkett Smith.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici