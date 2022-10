Controverses de Kelly Ripa : Regis Philbin n’était pas le seul “Live!” co-animateur dans une relation tendue avec le présentateur de télévision

Kelly Ripa et Regis Philbin ont travaillé ensemble pendant près d’une décennie en tant qu’animateurs de “Live! with Regis and Kelly”, et l’animatrice de talk-show télévisé de jour n’a pas mâché ses mots tout en notant quelques souvenirs de sa relation tumultueuse avec le légendaire diffuseur en son premier mémoire, “Live Wire: Long-Winded Short Stories”.

Le souvenir écrit de Ripa de leur temps ensemble devant et hors caméra a été critiqué par les fans et les ennemis, y compris l’ancien “Live!” l’animatrice Kathie Lee Gifford, qui a admis qu’elle ne lira pas les essais, peut-être en hommage subtil à sa “grande amie”.

Dans le nouveau livre de Ripa, elle a écrit qu’elle avait du mal à travailler avec Philbin, qu’elle n’était pas autorisée à utiliser sa propre équipe de coiffure et de maquillage et qu’elle n’avait pas reçu de budget pour sa garde-robe. L’ancienne star de “All My Children” a également partagé que son nom “devait être plus petit que le nom de Regis sur la carte de titre et la marque” Live! “.

Elle a noté que la réception de l’offre d’héberger la populaire émission en direct s’accompagnait d’un avertissement : “Ils veulent s’assurer que vous savez qui est votre patron.” Ripa a poursuivi en expliquant qu’après la retraite de Philbin en 2011, ils n’avaient jamais eu de relation en dehors du studio et n’avaient socialisé qu’en de rares occasions.

Et Ripa a peut-être appris une chose ou deux de son défunt protégé.

Son ancien co-animateur, Michael Strahan, était notamment absent de son livre bien qu’il ait été à ses côtés sur “Live!” pendant quatre ans à partir de 2012. Il a brusquement quitté le programme pour un concert d’animation sur “Good Morning America”.

Leur relation tumultueuse a pris fin en 2016 lorsque Strahan a annoncé sa démission de la série. Ripa a découvert le choix de Strahan de partir quelques minutes seulement avant la diffusion de l’annonce.

Il a déclaré au New York Times Magazine en 2020 qu’il n’avait jamais été traité comme un égal et pensait qu’il avait été embauché pour être “un partenaire”, et non “un acolyte”.

“Quand il était temps de partir, il était temps de partir. Certaines choses qui se passaient dans les coulisses se sont rattrapées.” — Michael Strahan

“Quand il était temps de partir, il était temps de partir. Certaines choses qui se passaient dans les coulisses se sont rattrapées”, a-t-il déclaré.

“Une chose que j’ai essayé de faire, c’est d’avoir une réunion toutes les quelques semaines avec elle. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, et c’était bien. Mais finalement, elle a dit qu’elle n’avait pas besoin de se rencontrer. Je ne peux pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veux pas faire.”

Strahan a également admis que sa sortie de la série “aurait pu être mieux gérée” avec une approche différente.

“Je ne me suis pas réveillé en disant:” Je veux un emploi chez GMA “”, a-t-il déclaré. “Les gens qui dirigent le réseau m’ont demandé de le faire. Ce n’était vraiment pas un choix. C’était une demande. Mais cela a été traité comme si j’étais le gars qui est entré et a dit:” Je pars “. Cette partie a été totalement mal interprétée, mal gérée à tous points de vue.”

“Si les gens pensent, ‘Oh, il la déteste’ – je ne la déteste pas. Je la respecte pour ce qu’elle peut faire dans son travail. Je ne peux pas dire assez à quel point elle est bonne dans son travail.” — Michael Strahan

“Les gens qui auraient dû mieux s’en occuper se sont tous excusés, mais une grande partie du mal avait déjà été faite. Pour moi, c’était comme : Avancez. Le succès est la meilleure chose. Continuez simplement à avancer.”

Malgré le timing précipité, qui a incité Ripa à prendre une semaine de congé de l’émission et à revenir avec un message aux téléspectateurs disant que le remaniement a provoqué une conversation massive sur le “respect au travail”, Strahan n’a pas de mauvais sentiments envers Ripa.

“Si les gens pensent:” Oh, il la déteste “- je ne la déteste pas”, a-t-il déclaré. “Je la respecte pour ce qu’elle peut faire dans son travail. Je ne saurais en dire assez sur la qualité de son travail.”

Le tout nouveau “En direct !” co-animateur, Ryan Seacrest, qui a rejoint l’émission en 2017, a également des légions de fans prêts à défendre chacun de ses mouvements.

En juin, les utilisateurs des médias sociaux ont qualifié Ripa d'”agaçante” et d'”ennuyeuse” et l’ont accusée de ne pas l’avoir laissé terminer une phrase.

“Vous devez dire à Kelly d’arrêter de vous interrompre”, a écrit une personne dans la section des commentaires d’une vidéo Instagram que Seacrest a publiée de lui en train de quitter le terrain de CBS à Los Angeles. “C’est très impoli. Elle le fait tout au long de l’émission… à chaque émission. Très ennuyeuse. Les cotes d’écoute de l’émission augmentent à cause de toi. C’est une animatrice ennuyeuse.”

Une autre personne a commenté : “Je pensais que j’étais la seule à ressentir cela !!! Elle interrompt, nie et défie tout ce que vous dites et essaie d’agir comme si vous étiez “en dessous d’elle” intellectuellement. Vous êtes la star de cette émission.”

Elle a également eu une bonne part de soutien. “Ugh. C’est un ennuyeux et un bambin. Je surveille Kelly”, a déclaré une personne suivie d’un critique qui l’a qualifié de “bizarre” et a déclaré qu’ils “avaient arrêté de regarder le Live Show, depuis qu’il a commencé …… il a de la richesse et zéro Talent.”

Alors que les souvenirs de travail de Ripa avec Philbin commençaient à faire le tour du public, Kathie Lee a partagé une “réalité” complètement différente de travailler avec le diffuseur pendant plus d’une décennie.

“Je crois beaucoup à la liberté d’expression. Je ne crois pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit. Elle a le droit de raconter son histoire telle qu’elle s’en souvient”, a déclaré Gifford en exclusivité à Fox News Digital.

“Je suis un grand partisan de la liberté d’expression. Je ne crois pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit. Elle a le droit de raconter son histoire telle qu’elle s’en souvient.” — Kathie Lee Gifford

“ Mon expérience avec Régis a été l’une des plus grandes expériences de toute ma vie », a déclaré Gifford. « J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

“Live! With Regis and Kathie Lee” a été diffusé pour la première fois à l’échelle nationale en septembre 1988, trois ans après que Regis et Kathie Lee aient été jumelés pour le programme basé à New York, “The Morning Show”.

Après des années de succès d’audience, elle a quitté le programme en juillet 2000. Régis a assumé seul les responsabilités d’accueil pendant un an à la recherche de son prochain co-animateur. Il a finalement trouvé son remplaçant à Ripa.

“Je l’ai vu deux semaines avant sa mort, et sa femme m’a dit que c’était la dernière fois qu’elle l’entendait rire, et je le chéris”, a déclaré Gifford. Philbin est décédé d’une crise cardiaque en 2020. Il avait 88 ans.

“Donc, cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce que je pense de ce que Kelly dit maintenant.”