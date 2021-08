New Delhi: Yo Yo Honey Singh a été au centre d’une polémique après que sa femme Shalini Talwar a fait part d’allégations de violences conjugales, de violences sexuelles contre le rappeur populaire. Talwar a révélé qu’au cours des dernières années, elle avait été victime de violences physiques, verbales, mentales et émotionnelles de la part de son mari et de sa famille, selon un rapport de la PTI.

Shalini a également affirmé que Honey Singh l’avait battue à plusieurs reprises et qu’elle vivait dans une peur constante alors que lui et sa famille l’avaient menacée de blessures physiques. Bien qu’il s’agisse de la plus grande controverse dans laquelle le rappeur a été mêlé, ce n’est certainement pas la première. Il s’est également retrouvé sous les projecteurs plus tôt et pour toutes les mauvaises raisons.

Jetez un œil aux controverses précédentes sur la vie de Yo Yo Honey Singh:

1. Rumeurs de Shah Rukh Khan giflant Honey Singh : Après la sortie du film « Chennai Express » dans lequel Honey Singh avait travaillé sur la chanson Lungi dance pour le film, il a été rapporté que Shah Rukh Khan giflait le rappeur pour avoir montré un comportement non professionnel pendant le spectacle. Incidemment, Honey Singh a quitté la tournée peu de temps après, ce qui a renforcé les rumeurs.

Plus tard, l’épouse de Singh, Shalini, a précisé que les rumeurs étaient fausses dans une interview avec Hindustan Times.

Elle a dit: « Pourquoi le giflerait-il? Ce sont toutes des histoires imaginaires. Yeh toh sabko pata hai que Honey respecte vraiment Shah Rukh bhai, et bhai traite également Honey comme un jeune frère. En fait, Shah Rukh bhai nous a beaucoup aidés et soutenus Les médecins avaient conseillé à Honey de ne pas sortir du pays pour la tournée du Slam, mais il avait donné sa parole à Shah Rukh Khan, alors il est allé avec lui. Cependant, en voyant son état, bhai lui a dit de se calmer et de ne pas jouer s’il n’en était pas capable. »

2. En 2019, le chanteur a été critiqué pour les paroles de la chanson Makhna de la star de Sidharth Malhotra Marjaavaan. La Commission des femmes du Pendjab avait déposé une plainte contre la chanson pour ses paroles offensantes envers les femmes. À l’époque, l’organisation avait écrit une lettre au gouvernement du Pendjab et au directeur général de la police pour demander des mesures contre le comportement du rappeur.

3. Sa rupture avec le rappeur Badshah : lors du lancement de la bande-annonce de son film Zorawar en 2016, Yo Yo Honey Singh avait fouillé son Badshah contemporain lors d’une conversation avec un journaliste. On lui aurait demandé s’il estimait que Badshaah avait revendiqué le contrôle de l’industrie de la musique après la longue absence de Honey Singh. À cela, il a dit: « Avez-vous conduit une Rolls-Royce? Il y a une différence entre une Rolls-Royce et une Nano. »

