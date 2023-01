Controverse sur Pathaan: Asha Parekh a une solution pour le boycott du film vedette Shah Rukh Khan-Deepika Padukone

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone vedette Pathan est à quelques jours de sa sortie. La production YRF et Siddharth Anand-film réalisé, Pathaan sort le 25 janvier 2023. Tous les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience la sortie. Après tout, Badshah arrive avec un film après 4 longues années. Cependant, Pathaan a beaucoup fait la une des journaux et fait l’objet de controverses. Et ça a beaucoup explosé. En fait, il y a aussi un boycott du film. Ancien chef du CBFC Asha Parek a une solution pour le même. Oui, tu l’as bien lu.

Asha Parekh s’inquiète pour Bollywood

2022 a été très mauvaise pour Bollywood en termes de films. Et Asha Parekh a tout vu. L’actrice s’inquiète de la mauvaise phase que traverse le film et déclare qu’elle n’a jamais vu une phase aussi basse au cours des soixante dernières années. Asha Parekh ajoute que Pathaan doit être libéré sans aucune entrave.

Asha Parekh propose une solution à la controverse Pathaan

Le rapport de Bollywood Hungama mentionne également la réponse à la solution. Asha Parekh dit que le CBFC peut supprimer la chanson, ce qui signifie que Pathaan aura une sortie en douceur dans les salles. L’actrice, cependant, est complètement contre une telle “intimidation”. L’actrice dit que si une personne ne veut pas regarder le film, elle peut le sauter mais si quelqu’un veut regarder le film, pourquoi l’en empêcher ?

Asha Parekh appelle ça de l’intimidation

Depuis la sortie de Besharam Rang, le film a fait les gros titres dans Entertainment News. Deepika Padukone porte un bikini orange dans la chanson aux côtés de Shah Rukh Khan. Et c’est devenu un sujet très controversé. L’actrice demande pourquoi un tampon est apposé sur la couleur. Elle dit que les héroïnes de sa génération aimaient la couleur orange et ne voulaient pas imaginer qu’on leur dise de ne pas porter cette couleur. “C’est le comble de l’intimidation. Aucune communauté ne peut revendiquer la propriété d’aucune couleur”, a-t-elle déclaré.

Outre SRK et Deepika, Pathaan met également en vedette John Abraham.