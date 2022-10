Controverse sur les bébés jumeaux de Nayanthara et Vignesh : le cinéaste RÉAGIT avec un message énigmatique au milieu d’allégations de maternité de substitution illégales

Vignesh Shivan et Nayanthara, qui se sont mariés il y a quelques mois à peine, ont annoncé avoir accueilli deux fils par maternité de substitution il y a quelques jours à peine et leurs fans ont déversé tout leur amour sur le beau couple. Cependant, il y a de fortes informations selon lesquelles le couple devient illégal dans sa maternité de substitution et le gouvernement du Tamil Nadu a ordonné une enquête contre le couple. Le ministre de l’Intérieur, Ma Subramaniam, a remis en question la maternité de substitution et a demandé une explication pour une blessure. Lors d’une conférence de presse, il a déclaré : “La maternité de substitution elle-même fait l’objet de nombreux débats. Mais la loi permet aux individus de s’impliquer dans la maternité de substitution s’ils ont plus de 21 ans et moins de 36 ans, avec l’approbation de la famille”. .

Et maintenant, Vignesh Shivan a réagi à la controverse par le biais d’un message crypté. Il s’est inspiré de ses histoires Instagram et a écrit : “Tout vient à vous au bon moment. Soyez patient. Soyez reconnaissant”.

La maternité de substitution Vignesh et Nayanthara est-elle illégale?

Vignesh et Nayanthara ne seraient pas éligibles pour avoir un bébé de substitution en raison de leurs différences d’âge. En outre, il existe la dernière règle en Inde selon laquelle la maternité de substitution commerciale est interdite et le critère pour devenir un parent de substitution est qu’il faut au moins être marié et avoir son propre enfant. La maternité de substitution commerciale est interdite en Inde depuis le 25 janvier 2022. Mais il semble que le couple prévoyait d’être un parent de substitution avant l’interdiction car il y a quelques jours seulement, ils ont annoncé qu’ils deviendraient un parent de substitution.

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés en juin 2022 au milieu d’amis et de leur famille à Mahabalipuram et dans les quatre mois suivant leur mariage, ils ont annoncé qu’ils deviendraient parents de jumeaux par maternité de substitution. Eh bien, des célébrités antérieures comme Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, Preity Zinta, Aamir Khan et bien d’autres célébrités ont accueilli leurs enfants par maternité de substitution.