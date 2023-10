Controverse sur Leo : les danseurs de fond du film Thalapathy Vijay allèguent un non-paiement

Thalapathie Vijayle nouveau film très attendu Leo a été à nouveau entouré de controverses, cette fois avec des danseurs de fond affirmant qu’ils n’avaient pas été payés pour leur travail. La Fédération des employés du cinéma de l’Inde du Sud s’est manifestée pour soutenir les producteurs du film en réponse à ces allégations. Leodirigé par Lokesh Kanagaraj, devrait sortir en salles le 19 octobre et a été très attendu par le public. Cependant, un groupe de danseurs de fond qui faisaient partie de la chanson Naa Ready dans le film s’est récemment manifesté pour exprimer ses griefs concernant le fait de ne pas avoir reçu leur paiement. Dans une vidéo partagée par l’un des danseurs nommé Riyaz Ahmed, on peut le voir appeler les créateurs à régler leurs salaires en attente.

Après que plusieurs danseurs indépendants se soient rendus dans les bureaux de Seven Screen Studio, la maison de production derrière Leo Cherchant des réponses, l’équipe de production a précisé que les cotisations des danseurs avaient été envoyées au Syndicat des Danseurs. Cependant, les danseurs n’étaient pas satisfaits de cette réponse. Le 10 octobre, RK Selvamani, président de la Fédération des employés du cinéma du sud de l’Inde, a publié une déclaration affirmant que les cotisations avaient déjà été réglées.

Selon le communiqué, les créateurs avaient prévu de tourner une chanson avec 2 000 danseurs de fond, mais seuls 600 interprètes étaient enregistrés auprès du Tamil Nadu Film, Television Dancers & Dance Director Union (TANTTNNIS). Le chorégraphe Dinesh Master a fait appel aux services de 600 danseurs de l’Union et a embauché 1 400 personnes supplémentaires en tant que pigistes qui ne faisaient pas partie de l’Union. La chanson Naa Ready a été filmée sur une période de six jours, du 6 au 11 juin, et l’accord prévoyait que les danseurs recevraient Rs 1 750 par jour, ainsi que des indemnités de transport.

Selon le communiqué, Seven Screen Studios avait déposé une somme de Rs 94 60 500 sur les comptes bancaires respectifs des 600 danseurs inscrits, avec une somme supplémentaire de Rs 10 500 (pour six jours) créditée sur les comptes bancaires des danseurs qui étaient pas inscrit au syndicat. RK Selvamani a également rejeté les allégations portées contre Leo producteurs comme faux.

Leo est un thriller d’action mettant en vedette Thalapathy Vijay dans le rôle principal, aux côtés de Sanjay Dutt, Arjun Sarja et Trisha. Le film comprend également des rôles de soutien joués par Gautham Menon, Mansoor Ali Khan, Mysskin, Priya Anand et bien d’autres. Produit par SS Lalit Kumar et Jagadish Palanisamy, la musique du film est composée par Anirudh Ravichander, tandis que le directeur de la photographie Manoj Paramahamsa et le monteur Philomin Raj font partie de l’équipe technique.

Malgré la récente polémique, les fans attendent avec impatience la sortie de Leo et espèrent que le film sera à la hauteur de leurs attentes.