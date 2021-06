Controverse sur le retour au travail de Morgan Stanley alors que le PDG dit aux employés d’aller au bureau à temps plein – ou bien de faire face à une baisse de salaire

Le PDG de MORGAN Stanley a averti les employés qu’ils pourraient faire face à une baisse de salaire s’ils ne sont pas de retour dans leurs bureaux d’ici la fête du Travail.

James Gorman a également averti ceux qui vivent d’un salaire à New York mais qui ont déménagé ailleurs pour travailler à distance qu’ils pourraient s’attendre à des réductions de salaire similaires.

Le PDG de Morgan Stanley veut que les employés reviennent au bureau Crédit : Reuters

Le PDG, qui se rend lui-même au bureau quatre jours par semaine depuis juillet dernier, a affirmé qu’il serait « déçu » de ne pas voir les travailleurs revenir.

Il a également fustigé les travailleurs qui peuvent socialiser dans les bars et les restaurants mais ne peuvent pas revenir sur le lieu de travail, rapporte le New York Post.

« Ne faites pas d’erreur à ce sujet. Nous faisons notre travail dans les bureaux de Morgan Stanley, et c’est là que nous enseignons, c’est là que nos stagiaires apprennent, c’est ainsi que nous développons les gens », a déclaré Gorman lors d’une réunion virtuelle lundi.

« Si vous pouvez aller dans un restaurant à New York, vous pouvez entrer au bureau.

James Gorman a affirmé qu’il serait « déçu » si les travailleurs ne revenaient pas avant la fête du Travail Crédit : AP

« Le jour de la fête du Travail, je serai très déçu si les gens n’ont pas trouvé leur chemin dans le bureau. Ensuite, nous aurons un autre type de conversation », a ajouté Gorman, qui a lui-même contracté Covid l’année dernière.

Gorman a pris la parole depuis le bureau de Midtown New York de la société lors de sa conférence annuelle US Financials, Payments & CRE, qui s’est tenue virtuellement.

Morgan Stanley avait autorisé ses 70 000 employés à travailler à domicile depuis le début de la pandémie.

Pourtant, Gorman pense maintenant qu’il est temps pour eux de revenir.

Ses commentaires sont intervenus un jour avant que la Grosse Pomme n’atteigne l’objectif de 70 % d’adultes vaccinés, ce qui permettra une réouverture complète.

L’entreprise avait autorisé ses 70 000 employés à travailler à distance Crédit : EPA

« Si vous voulez être payé aux tarifs de New York, vous travaillez à New York. Rien de tout cela, « Je suis dans le Colorado et je travaille à New York et je suis payé comme si j’étais assis à New York », a également déclaré Gorman.

« Désolé, ça ne marche pas. »

Il n’a pas précisé s’il y aurait des exemptions pour le personnel ayant des problèmes de santé.

Cela survient après que Facebook a appelé la semaine dernière ses 60 000 employés à demander l’autorisation de continuer à travailler à domicile ou à se rendre au bureau au moins la moitié du temps.

Il a déclaré qu’il prévoyait d’ouvrir la plupart de ses bureaux aux États-Unis à moitié capacité d’ici septembre.

Les travailleurs qui n’ont pas reçu l’autorisation de travailler à domicile à ce moment-là devront passer au moins 50% du temps au bureau, selon le Wall Street Journal.

Le géant des médias sociaux a précédemment déclaré au personnel que s’ils déménageaient dans des zones à moindre coût, leur salaire pourrait être réduit.

Cela fait également suite à Goldman Sachs qui a demandé à son personnel de New York de retourner à leur bureau lundi.

La banque d’investissement a toutefois annoncé qu’elle relocaliserait 100 de ses postes à New York en Floride.

Les entreprises de New York sont libres d’accueillir à nouveau 100% de leur personnel sans distanciation sociale ni examen de santé s’ils sont tous vaccinés.

Cette règle pourrait être levée mardi après que la ville ait atteint l’objectif de 70% de vaccins.