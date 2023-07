Controverse sur le baiser de Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid a-t-il mis Akanksha Puri mal à l’aise ? L’actrice sort du silence

Le baiser en direct de Jad Hadid et Akanksha Puri a fait beaucoup de bruit sur Internet. Le duo rompt les flux de médias sociaux car leur liplock chaud a déclenché des débats et laissé les internautes divisés. Alors que les fans d’Akanksha et les adeptes de la téléréalité l’appellent normal, une partie des utilisateurs a été offensée par les fabricants de Bigg Boss OTT 2. Akanksha avait récemment partagé qu’elle se sentait « mal à l’aise » en embrassant Jad Hadid dans le cadre d’une tâche audacieuse dans un épisode. Le mannequin libanais l’a qualifiée de « mauvaise embrasseuse » pour laquelle il a été scolarisé par Pooja Bhatt qui lui a dit d’agir avec plus de maturité. Regardez la vidéo pour savoir ce qu’Akansha Puri a à dire sur toute cette affaire.