Controverse sur le baiser d’Adipurush : OG Sita Dipika Chikhlia réagit : « Nous ne pouvions même pas embrasser qui que ce soit, car cette génération Ramayan n’est qu’un film »

Adipurush a organisé un événement de pré-sortie au temple Tirumala Tirupathi de l’Andhra Pradesh. Prabhas, Om Raut et Kriti Sanon étaient présents pour l’événement. Alors que Kriti Sanon quittait l’événement, le cinéaste Om Raut l’a prise dans ses bras et lui a donné un baiser d’adieu. Cela a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Un dirigeant du BJP, Ramesh Naidu Nagothu, a déclaré qu’un tel comportement était inacceptable dans les locaux du temple. Plus tard, le prêtre du temple Chiklur Balaji les a également critiqués. Il a dit que même les couples mariés ne se livraient pas à un tel comportement dans les locaux d’un temple.

L’actrice a critiqué le geste de Kriti Sanon et Om Raut en public. Elle a dit à Aaj Tak qu’elle ressentait un problème commun avec les acteurs d’aujourd’hui qu’ils ne pouvaient pas vivre un personnage ou comprendre ses émotions. Elle dit que Ramayan n’est qu’un autre film pour eux. Dipika Chikhlia dit qu’il est rare qu’ils aient ressenti le caractère dans leur âme. Elle a dit que Kriti Sanon était une actrice de la génération moderne et qu’il est courant de serrer dans ses bras ou d’embrasser les gens de son cercle social. Dipika Chikhlia dit que Kriti Sanon ne se considérait peut-être pas comme la déesse Sita. Elle dit que c’est une question d’émotion. Elle a dit qu’elle a vécu le rôle de Maa Sita et qu’elle l’a considéré comme un simple rôle. Elle a dit que les acteurs passeraient facilement d’un rôle à un autre au fur et à mesure qu’un film serait terminé. Elle a dit que de telles émotions n’avaient pas d’importance une fois qu’un film était terminé.

Dipika Chikhlia a déclaré que personne n’avait le courage de l’appeler par son nom. Elle a dit que les gens venaient lui toucher les pieds quand elle était dans sa tenue de Maa Sita. Elle a dit que les temps étaient différents. Dipika a déclaré que les gens pensaient vraiment qu’elle était la manifestation humaine de la figure vénérée. Elle a dit qu’elle ne pouvait embrasser personne, un baiser était une chose lointaine. Elle a dit qu’après la sortie d’Adipurush, Kriti Sanon et Prabhas s’occuperaient de nouveaux projets et oublieraient le personnage. Elle a dit qu’après la libération de Ramayan, elle avait été traitée comme une déesse littérale qui résidait sur cette Terre. Elle a dit que ce genre d’amour et de dévotion lui faisait beaucoup plus respecter les sentiments des gens.

Adipurush arrive dans les cinémas le 16 juillet. Le film est réalisé avec un budget de plus de Rs 500 crores. Elle a récupéré une grande partie de la somme via les droits numériques et TV. Dipika Chikhlia a joué le rôle de Sita dans Ramayan de Ramanand Sagar.