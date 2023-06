Controverse sur le baiser d’Adipurush : le prêtre en chef du temple Chikur Balaji réagit fortement : « Obtenez une chambre »

Un jour après la réponse écrasante des fans à la bande-annonce finale d’Adipurush, le réalisateur Om Raut et Kriti Sanon ont visité le temple Lord Venkateswara à Tirupati le 7 juin. Une vidéo du cinéaste disant au revoir à l’actrice en l’embrassant sur la joue est devenue virale. de l’extérieur du temple. L’acte n’a pas été bien accueilli par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Maintenant, le prêtre en chef du temple Chilkur Balaji de Telangana a qualifié la vidéo de « condamnable » et a soulevé des objections à ce que le cinéaste d’Adipurush embrasse Kriti Sanon. Le grand prêtre a dit : « C’est un acte condamnable. Même un mari et sa femme n’y vont pas (au temple) ensemble. Vous pouvez aller dans une chambre d’hôtel et le faire. Votre comportement est comme insulter Ramayan et la déesse Sita.

Le chef du BJP réagit

Le secrétaire d’État du BJP, Ramesh Naidu Nagothu, a également réagi à la vidéo virale et a exhorté les gens à éviter de telles pitreries dans un lieu aussi sacré que le temple Tirupathi. Il a écrit : « Est-il vraiment nécessaire d’amener vos bouffonneries dans un lieu sacré ? @kritisanon @omraut. S’engager dans une démonstration publique d’affection, comme des baisers et des câlins, devant le temple Lord Venkateswara Swamy à #Tirumala est jugé irrespectueux et inacceptable . »

Plus tard, le secrétaire du BJP a supprimé le tweet. Mais une capture d’écran du tweet est devenue virale sur les réseaux sociaux. Jetez un oeil ici:

À propos d’Adipurush

Adipurush présente Prabhas comme Lord Rama, Kriti Sanon comme Janaki et Sunny Singh comme Lakshman. Saif Ali Khan est également un élément essentiel du film. Il essaiera le rôle de Lankesh. Le film mythologique pan-indien, réalisé par Om Raut, est basé sur l’épopée du Ramayana. Il sortira dans les cinémas ce mois-ci, le 16 juin en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.

Le dernier événement de lancement de la bande-annonce a eu lieu à Tirupati le 6 juin.