Controverse sur la séance photo nue de Ranveer Singh: PIL a déposé au tribunal pour saisir toutes les copies imprimées du magazine

L’acteur de Bollywood Ranveer Singh a récemment volé toute l’attention avec sa séance photo nue pour un magazine et a réussi à faire tourner les têtes avec son acte audacieux. En un rien de temps, le beau gosse a été massivement critiqué pour son audace, tandis que peu d’internautes l’ont apprécié pour sa confiance. Ranveer a attiré l’attention avec ses nouvelles photos de séances photo qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Récemment, un litige d’intérêt public (PIL) a été déposé devant la Haute Cour de Calcutta et ils ont demandé au tribunal d’ordonner au gouvernement du Bengale occidental et aux autres autorités impliquées de saisir toutes les copies imprimées d’un numéro du magazine qui présentait Ranveer dans des photos nues.

L’avocate Nazia Ilahi Khan a même déposé une plainte alléguant la photo de couverture car elle l’a qualifiée d’obscène selon l’opinion du grand public. De plus, il a été affirmé que la star de Bajirao Mastani déprava l’esprit du grand public au Bengale occidental, en particulier des mineurs. Avant cela, une ONG de Chembur, Mumbai avait déposé une plainte affirmant que les photos outrageaient la pudeur des femmes et les flics avaient enregistré un FIR contre Ranveer. Les photos de la séance photo nue de Ranveer Singh et la controverse qui l’entoure ont dominé le nouvelles de divertissement.

Sur le plan du travail, Ranveer est apparu dans le spécial interactif de Netflix Ranveer vs Wild avec Bear Grylls et a fait tomber ses fans amoureux de sa gentillesse. On le verra bientôt dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar aux côtés d’Alia Bhatt et Cirkus de Rohit Shetty avec Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde.