Controverse sur la plus grande croisière du monde

Le plus grand navire de croisière du monde n’a pas encore accueilli un seul passager à bord, mais il a déjà mis le feu à Internet.

L’Icon of the Seas – qui a récemment terminé sa première série d’essais en mer en vue de son voyage inaugural en janvier 2024 – a des références incroyables : 1 198 pieds de long (316 pieds de plus que le Titanic), 159 pieds de large, 20 ponts au total et un capacité maximale de près de 10 000 personnes, y compris tous les passagers et l’équipage.

Mais quand une image de sa section arrière est allé viral en juillet, il polarise les opinions, suscitant des réactions passionnées de toutes parts. L’impression de l’artiste dépeint le navire entièrement chargé dans des couleurs vibrantes, mettant l’accent sur son parc aquatique massif – avec des toboggans aquatiques record – et transmettant la taille et la densité extraordinaires du navire.

Tout le monde ne l’a pas interprété comme une vision délicieuse du plaisir somptueux et de la détente en mer. Il a été facturé comme un « monstruosité, » un « tas de décadence« , et un utilisateur a suggéré un meilleur nom pour ce serait »Icône de la maladie.” Ça s’appelait « complexe collant et vulgaire» et comparé à « être coincé sur un Walmart flottant » ou « une pile à peine équilibrée d’assiettes pleines de nourriture ; chaotique, désordonné, peut-être précaire.

Beaucoup l’ont juxtaposé à des visions de l’enfer, un commentateur suggérant un parallèle avec Hieronymus Bosch, un artiste hollandais de la Renaissance connu pour ses paysages infernaux complexes. Un autre a donné une référence culturelle plus contemporaine, affirmant que le navire ressemblait à la version Candy Crush du dystopique monde souterrain dans « Silo», une émission télévisée dans laquelle l’humanité survit à l’apocalypse en se retirant dans une ville souterraine, à des centaines de niveaux de profondeur.

Mais qu’en est-il de l’image qui provoque des émotions aussi fortes ?

UN TRUC DE PERSPECTIVE ?

« J’ai également trouvé le rendu étrangement inhabituel », a déclaré à CNN Tom Davis, professeur de psychologie à l’Université de l’Alabama. « Après avoir regardé d’un peu plus près, je pense que je trouve que la nature troublante est une combinaison intéressante de la perspective artistique choisie et de la formation à l’espace personnel/à distance sociale post-pandémique qui a été forcée en chacun de nous. »

Davis dit que le fait qu’il s’agisse d’un rendu, et non d’une photographie réelle, joue un rôle crucial. « Cela donne presque l’impression d’un navire court, trop haut et empilé qui se trouve sur une mer agitée, mais en réalité, cela peut être une astuce de perspective, car le navire réel est apparemment trois à quatre fois plus long que l’idée que j’en ai. regardant vers le bas le rendu. Les images que j’ai vues qui sont plus de profil ajoutent une impression plus raisonnable, je pense, de la hauteur dans le contexte à la longueur totale.

Il ajoute que la réaction peut être due à de nombreuses variables, notamment des angoisses et des phobies personnelles ainsi que des expériences personnelles avec des centres de villégiature et des croisières. « Pour certains, un navire de cette taille avec tant de choses à bord représente probablement beaucoup de plaisir avec des activités en cours et l’absence d’ennui. Pour d’autres, ils n’ont peut-être jamais fait de croisière et pensent que c’est trop de choses à assimiler d’un coup », dit-il.

« Le choix dépendra de ses propres expériences et de sa composition personnelle – les peurs des situations sociales, de l’eau libre, des petits espaces sont-elles un problème ? Ensuite, cette image déclenchera des souvenirs de tout, des nouvelles sur les virus aux films comme « Jaws », « The Poseidon Adventure » et « Titanic ».

« Pour d’autres, leurs expériences de croisières et les nombreux voyages réussis apportent des informations correctives qui les amènent à voir la situation différemment. »

Selon Adam Cox, psychologue et expert en phobies, la description courante de l’Icon of the Seas comme « cinq fois plus grande » que le Titanic peut suggérer l’idée d’une catastrophe potentiellement plus grande : « Encore plus après la récente tragédie du Titanic sous-marin », dit-il. « Cela provoque un désir protecteur d’empêcher une tragédie similaire. »

Les niveaux sur le navire créent également un sentiment de claustrophobie chez certaines personnes, poursuit-il, car elles percevront le navire comme un endroit où des milliers de personnes sont piégées, plutôt que de profiter de vacances en croisière. « Et pour d’autres, les couleurs bonbon donnent l’impression que le navire est un jouet, créant des questions sur la sécurité qui ne seraient pas là si le navire était dans des couleurs plus neutres », ajoute-t-il.

GAGNANT D’ARGENT

Jonathan Abramowitz, psychologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, pense que l’image semble assez tourmentée et déroutante : « C’est peut-être l’idée qu’il se passe tant de choses à la fois et le fait que tout se passe en mer, avec nulle part où aller en cas d’urgence.

Mais Ross Klein, sociologue à l’Université Memorial de Terre-Neuve et expert en croisière, affirme que la conception du navire est une progression naturelle pour Royal Caribbean, la compagnie de croisière basée à Miami qui possède le navire. « C’est un peu comique, quelque chose avec une connotation mystique. Mais c’est une extension de ce qu’ils ont fait au cours des 25 dernières années avec la conception de leur navire.

Il pense que les réactions sont principalement basées sur l’expérience antérieure des croisières. « Je pense que les passionnés de Royal Caribbean vont regarder cela et dire » Wow, quelque chose de nouveau! C’est assez excitant, j’ai hâte de sortir et de voir ce qui se passe là-bas ! », dit-il.

« Mais les gens qui ne font pas de croisière, ou les gens qui aiment peut-être un style de croisière différent, comme les petits navires, les navires ultra-luxueux ou même quelque chose entre les deux, ils verront cela comme une monstruosité et diront, ‘Pourquoi feriez-vous jamais cela? ‘ »

L’expert en croisière Stewart Chiron est d’accord. « Les images des navires de Royal Caribbean ont souvent suscité de vives réactions », a-t-il déclaré à CNN. « Les réponses négatives à Icon of the Sea proviennent évidemment de non-croiseurs. L’image actuelle est assez colorée et représente un navire avec de nombreuses options. Les réponses positives l’emportent largement sur les autres.

Un porte-parole de Royal Caribbean, contacté par CNN, n’a pas commenté les commentaires sur cette image spécifique, mais a déclaré que depuis la révélation de l’icône des mers en octobre 2022, il y a eu une « réaction incroyable », qui a conduit au volume le plus élevé. semaine de réservation dans l’histoire de l’entreprise lors de l’ouverture des ventes.

Avec certaines traversées déjà épuisées – et des prix commençant à environ 2 000 dollars par personne pour une croisière de sept jours – le navire est susceptible de devenir une source de revenus, selon Ross Klein. « Royal Caribbean se distingue par le dépassement de 100 % de la capacité de ses navires. Et une partie de cela est qu’ils donnent aux gens quelque chose qui leur donne envie de monter à bord et de dépenser beaucoup d’argent une fois qu’ils sont là-bas », dit-il.

« Ce navire va rapporter 10 millions de dollars (US) par semaine. »