Controverse sur la maternité de substitution Nayanthara-Vignesh Shivan : le gouvernement du Tamil Nadu ne trouve aucun acte répréhensible ; blâme l’hôpital

La star populaire du Sud Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés en juin de cette année et leur somptueux mariage a été suivi par Rajinikanth, Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, AR Rahman, Suriya et bien d’autres. Plus tard, Nayanthara a annoncé qu’ils étaient devenus parents de jumeaux – Uyir et Ulagham via la maternité de substitution en octobre. Cette annonce a choqué tout le monde et a également soulevé plusieurs questions sur la légalité de la même chose, la maternité de substitution commerciale étant interdite en Inde depuis janvier. Plus tard, une enquête a été ouverte par le gouvernement du Tamil Nadu qui a déclaré que Nayanthara et Vignesh Shivan n’avaient enfreint aucune loi sur la maternité de substitution dans le pays. Le gouvernement du Tamil Nadu avait formé un panel de trois membres nommés par le Département de la santé et du bien-être familial pour enquêter sur l’affaire et le processus de maternité de substitution de Nayanthara et Vignesh Shivan.

Mercredi, le panel a présenté ses conclusions et a accusé l’hôpital d’avoir semé la confusion. Le rapport de The News Minute a en outre révélé que le médecin de famille du couple avait fourni une lettre de recommandation en 2020, après quoi le traitement nécessaire avait été fourni. L’hôpital privé avait conservé les dossiers de Nayanthara et le panel l’a fortement critiqué car il a déclaré que la tenue des dossiers était incorrecte. Le ministère avait émis un avis à l’hôpital sur la même question.

Côté travail, Nayanthara fera ses débuts à Bollywood face à Shah Rukh Khan à Jawan.