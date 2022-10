Controverse sur la maternité de substitution entre Nayanthara et Vignesh Shivan: le couple s’est marié il y a six ans, lisez des détails plus choquants

Nayanthara et Vignesh Shivan font la une des journaux depuis que le couple a annoncé devenir parents de substitution. Il y a eu des allégations contre un couple devenu illégal pour leur maternité de substitution. Il a été affirmé que Nayanthara et Vignesh avaient enfreint toutes les lois pour devenir des parents de substitution et une enquête avait été ouverte contre le nouveau marié. Et les derniers rapports suggèrent qu’ils ne sont pas devenus illégaux et ont plutôt suivi toutes les règles de maternité de substitution émises par le gouvernement du Tamil Nadu. Selon les rapports, un affidavit publié par la cupule affirme que Vignesh et Nayanthara se sont mariés il y a six ans alors qu’ils se sont mariés lors d’une cérémonie en juin de cette année. Alors que la mère porteuse est un parent de Nayanthara qui reste aux États-Unis. Le couple a même partagé le certificat de leur mariage enregistré qui s’est produit il y a six ans.

Les rapports affirment en outre que la mère porteuse qui est la cousine de Nayanthara est également une personne qui s’occupe de son entreprise basée à Dubaï. Les jumeaux de Vignesh et Nayanthara ont également été identifiés en ce qui concerne l’affidavit, tout a été fait légalement par le couple Selon les règles, la mère porteuse doit être une personne proche comme un parent et elle doit être mariée et avoir entre l’écart d’âge de 25 à 35 ans et ne devrait pratiquer la maternité de substitution qu’une seule fois dans la vie. Le couple insiste sur le fait qu’il n’a enfreint aucune loi sur la maternité de substitution et a partagé la preuve requise pour la même chose.

Nayanthara et Vignesh ont annoncé qu’ils étaient devenus les parents de substitution de bébés jumeaux le 9 octobre et leurs fans ont versé tout l’amour sur le couple et espèrent qu’après avoir fourni tous les documents nécessaires affirmant qu’ils ont suivi toutes les règles de la maternité de substitution et n’en ont violé aucune, Vignesh et Nayanthara peuvent pousser un soupir de soulagement et profiter de la meilleure phase de leur vie et bientôt partager l’aperçu de leurs bébés.