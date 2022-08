Controverse sur la fuite d'Anjali Arora MMS: l'ancien concurrent de Lock-Upp tombe en panne; dit: 'Meri family bhi sare videos...'

Étoile des médias sociaux Anjali Arora est devenue célèbre avec sa participation à Lock Upp. Elle était candidate à l’émission de téléréalité d’Ekta Kapoor animée par Kangana Ranaut et elle a joué un joli jeu. Maintenant, elle va être vue dans une chanson intitulée Saiyyan Dil Mein Aana Re. C’est un remake d’une vieille chanson. Cependant, elle a récemment fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Une prétendue vidéo d’elle est devenue virale sur les réseaux sociaux et il s’agirait de sa fuite de MMS. Maintenant, Anjali a rompu son silence à ce sujet.

Anjali Arora brise le silence sur la fuite de MMS

Dans une interview avec Siddharth Kanan, elle est devenue toute émotive en parlant de sa fuite de MMS. Elle a déclaré que, comme tous les autres, elle avait aussi une famille et que cela affectait profondément tout le monde. Elle a dit que les gens venaient d’ajouter son nom à une vidéo pour obtenir quelques vues sur les réseaux sociaux. Il cite en hindi: “Je ne sais pas kyun kar rhe hain in logon ne hi to mujhe bnaya hai. Inki bhi family hai..meri bhi family hai. Meri family bhi sare videos dekhti hai. Parfois, je me sens ki jab main ye sab cheezein dekhti hun ki ye kyun kar rhe hain jisme main hun hi nhi. Jisme main hun hi nhi usko itna kyun faila rhe hain..youtube par faltu ki cheezein views ke liye. Anjali Arora ka mms. Mere bhi hai hain, famille hai…chote bhai hain jo vous dekhte hain.”

C’est honteux même de penser que quelqu’un puisse aller jusque là juste pour diffamer une personne qui vit sa vie là-bas !! Ça me brise le coeur de la voir comme ça ! Reste fort Anjali @AnjaliArora1050 #AnjaliArora #AnjaliAroraArmy pic.twitter.com/IGc9h7raHN ANJALI ARORA OFFICIEL FC (@TeamAnjaliArora) 11 août 2022

La famille d’Anjali Arora déménage dans une cybercellule

De plus, elle a poursuivi en affirmant que ce n’était pas la première fois qu’une fausse vidéo d’elle devenait virale. En fait, lorsqu’elle était à l’intérieur de Lock Upp, ses parents avaient déposé une plainte dans un poste de police pour de fausses vidéos, affirme-t-elle. Elle a également mentionné que son frère, son petit ami Aakash et sa famille sont passés à la cybercellule à cause des fausses vidéos virales.