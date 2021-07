Controverse sur « Indian Idol 12 »: l’hôte Aditya Narayan fait une GRANDE déclaration

L’émission de télé-réalité ‘Indian Idol’ est diffusée avec succès depuis de nombreuses années maintenant. Mais récemment, la série a été impliquée dans plusieurs polémiques. Maintenant, alors que «Indian Idol 12» approche de sa finale, l’hôte Aditya Narayan veut ne pas penser à la négativité et se concentrer sur en faire une saison encore plus fructueuse.

En parlant à SpotboyE, Aditya a déclaré qu’il n’était pas affecté par les accusations de faux jugements dans l’émission. Il a déclaré: «Nos producteurs Sony, Fremantle & TCT ainsi que toute l’équipe sont ravis de l’amour et du succès de la saison en cours. C’est l’émission de télé-réalité la plus regardée de la dernière décennie. Nous voulons nous concentrer là-dessus. Nous préférons ne pas penser à la négativité.

Récemment, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, a révélé que dans un épisode spécial de « Indian Idol 12 » dédié à son père, on lui a demandé de dire des choses positives sur les candidats, quelle que soit leur performance. Le compositeur de musique Salim Merchant a déclaré que même lui avait reçu des demandes similaires alors qu’il apparaissait dans diverses émissions de téléréalité au fil des ans.

Aditya Narayan a ajouté : « Tous ceux qui donnent des citations sur le fait d’être convaincus d’être positifs au sujet des candidats à Indian Idol sont des collègues et des amis. Permettez-moi de les assurer, tant que j’héberge Indian Idol, personne ici n’a besoin de féliciter qui que ce soit pour le diable. Soyez vous-même, dites ce que vous voulez et venez simplement visiter notre spectacle et bénissez-nous. Je parle seulement pour moi. Je ne peux pas parler au nom des autres saisons car l’équipe/production était totalement différente.

« Indian Idol 12 » se terminera dans environ quatre semaines et Aditya souhaite que l’émission de télé-réalité chantée se termine sur une note positive. Il a déclaré: «Nous sommes dans les quatre dernières semaines de l’émission. Nous voulons conclure la saison avec amour et positivité. »

Aditya a également révélé que pour la grande finale, tous les juges de l’émission reviendront. Ils seront rejoints par des membres renommés de l’industrie musicale et cinématographique.