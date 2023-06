Controverse sur Gadar 2 : la scène romantique de Sunny Deol et Ameesha Patel tournée à Gurudwara fait rage

Controverse Gadar 2 : Les acteurs principaux Sunny Deol et Ameesha Patel ont récemment été vus se promenant main dans la main dans un Gurudwara, qui a été filmé et a provoqué la colère du public et des autorités. Un tollé a été provoqué par le scénario amoureux dans un lieu de culte, et le comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) a appelé les producteurs sur les réseaux sociaux. Gurcharan Singh Grewal, le secrétaire général du GPC, a critiqué Sunny Deol pour le scénario et a fait part de son mécontentement.