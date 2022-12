Controverse sur Besharam Rang: Rashami Desai fait face à des réactions négatives pour avoir ouvertement soutenu les stars de Pathaan Shah Rukh Khan et Deepika Padukone

Pathaan : Besharam Rang a atteint la première place des charts depuis sa sortie. La controverse autour de la chanson ne l’a pas affectée même un peu car Shah Rukh Khan a déclaré qu’il continuerait à rester positif quoi qu’il arrive. Les fans de la superstar le suivent aveuglément. Alors que tout le monde dans l’industrie soutenait ouvertement Shah Rukh Khan et Deepika Padukone à propos de la controverse sur le bikini “bhagwa” dans la chanson. Et maintenant, l’actrice de télévision Rashami Desai est sortie ouvertement et s’exprime fortement en faveur de la chanson avec des points très valables. Mais la renommée de Bigg Boss 13 a fait face à de graves contrecoups pour avoir soutenu la chanson Besharam Rang.

Le ministre député Norottam Mishra a soulevé une objection au sujet de la chanson et de la couleur du bikini bhagwa de Deepika Padukone et depuis lors, cela a fait des étincelles sur Internet. De nombreux dignitaires de Bollywood et du sud sont sortis ouvertement et ont soutenu la chanson en la qualifiant de controverse inutile et comment. Il y a une énorme tendance à boycotter Pathaan et plus encore, mais les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience que la superstar fasse son retour alors que King Khan brillera à l’écran après quatre ans.

Alors que la chanson de Besharam Rang a également touché nos chaudasses de la télévision et que tout le monde a partagé sa performance sur le même look fumant et comment.