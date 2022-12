Controverse sur Besharam Rang : le réalisateur de The Kashmir Files, Vivek Agnihotri, partage une vidéo sur l’obscénité à Bollywood ; les internautes lui rappellent Hate Story

Pathaan avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham sortira en janvier de cette année. Le film marque le retour de SRK sur grand écran après une interruption de quelques années. Le film est riche en action, en drame et en romance. Deux chansons du film sont sorties. Mais l’un d’eux a fait sensation. Nous parlons de la chanson Besharam Rang. Le film est tombé dans une grande controverse car beaucoup se sont opposés aux vêtements portés par Deepika Padukone dans la chanson. Maintenant, le réalisateur de The Kashmir Files Vivek Agnihotri a également contribué.

Vivek Agnihotri irrite les internautes avec son dernier message sur Besharam Rang

Dans un récent tweet qu’il a fait, Vivek Agnihotri s’est apparemment penché sur Shah Rukh Khan, la chanson Besharam Rang de Deepika Padukone. Il a partagé une vidéo d’une fille parlant d’obscénité dans les films de Bollywood et a fait jouer la chanson Besharam Rang ci-dessus. Dans la légende, il a écrit : “ATTENTION : vidéo #PnV contre Bollywood. Ne la regardez pas si vous êtes un laïc.” Cela ne s’est pas bien passé avec beaucoup. Les internautes ont critiqué le réalisateur et lui ont rappelé ses films comme Hate Story. Beaucoup ont déterré son vieux tweet parlant de b ** bs et de cerveau.

Découvrez la vidéo partagée par Vivek Agnihotri ci-dessous :

AVERTISSEMENT:#PnV vidéo contre Bollywood. Ne le regardez pas si vous êtes un laïc. pic.twitter.com/7wKPX4A8Ev Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 28 décembre 2022

Voici comment les internautes ont réagi à son tweet :

Vous êtes allé si bas dans votre vie que je doute que vous puissiez un jour vous remettre de cette phase… hors de propos, sans vergogne. Tujhe toh gaali dekr b gaali ki insulte hogi. ? MG (@MohipGhosh1) 28 décembre 2022

Ye tu salut hai dehttps://t.co/DRqpNUOZDo Zinda Hai ? (@5heikhRehan) 28 décembre 2022

vous film kis sanskari ki hain ?? pic.twitter.com/6GiM5QQSnG A (@SrkianAshu) 28 décembre 2022

3 minutes ke Song se Ashlilta aa gayi Puri 3 Ghante ki Est-ce que le film me kaun se Sanskar de raha tha ? ? L’hypocrisie ki bhi semble hoti hai pic.twitter.com/8I6VRfxbPW Johny Rider (@riderJohnyBaba) 28 décembre 2022

Vivek Agnihotri a récemment fait la une des journaux en partageant une vidéo de promenade avec sa couverture de sécurité de catégorie Y. Il a reçu au même poste la sortie de son film The Kashmir Files.