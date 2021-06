Controversé sous Trump, jour férié fédéral sous Biden

Le contraste entre le dernier Juneteenth de Trump en tant que président et le premier de Biden pourrait difficilement être plus frappant. Il illustre non seulement les changements sismiques en jeu dans la nation et comment ils ont façonné le présent, mais aussi la différence dans la façon dont les deux présidents ont abordé la question de la race.

La 11e fête annuelle nationale a été instituée deux jours seulement avant le 17 juin lui-même et moins de trois semaines après le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa. Il est également intervenu dans la foulée du premier anniversaire de la mort de George Floyd, l’homme noir non armé dont le meurtre enregistré en garde à vue a déclenché une éruption de troubles civils à l’échelle nationale.

Avec des infections à coronavirus proches de leurs plus bas records aux États-Unis au milieu d’une campagne de vaccination complète à tous les niveaux de gouvernement, peu de membres de la foule à l’intérieur et en personne ont été vus portant des masques.

Un an plus tard, Lee a assisté à la cérémonie de la Maison Blanche pour désigner Juneteenth comme le premier nouveau jour férié depuis Martin Luther King Jr. Day en 1983.

Juneteenth célèbre la date en 1865 où les Noirs asservis au Texas ont finalement appris qu’ils avaient été libérés en vertu de la proclamation d’émancipation, que le président Abraham Lincoln avait publiée plus de deux ans plus tôt.

D’autres se sont plaints, comme Johnson, des pertes de revenus estimées à des centaines de millions de dollars en donnant aux travailleurs fédéraux un autre jour de congé. Et certains législateurs ont dénoncé les démocrates pour avoir précipité le projet de loi à la Chambre, contournant les comités du Congrès et la possibilité de voter sur des amendements au cours du processus.

En mai 2020, une vidéo de l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes avait déclenché une tempête de protestations à travers le pays. La conduite de l’officier a suscité la condamnation de tout l’éventail politique et a incité les législateurs à rédiger un projet de loi sur la réforme de la police au nom de Floyd.

Dans une déclaration vendredi après-midi célébrant le 19 juin, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré à propos de son parti: « Nous accueillons avec enthousiasme son adoption comme notre nouvelle fête nationale après que le président Trump l’a demandé l’année dernière. »

En septembre, Trump dans le cadre d’une série d’ouvertures aux électeurs noirs a promis d’établir Juneteenth comme une fête nationale. Mais il y a bien plus dans la relation de Trump avec Juneteenth que ne le suggère la déclaration de McDaniel.

En juin 2020, avec la pandémie qui fait rage, aucun vaccin en vue et alors candidat Biden avoir une longueur d’avance dans les sondages, Trump a annoncé qu’il reviendrait à la campagne électorale pour organiser des événements en personne.

L’événement phare de son coup d’envoi de campagne : un rassemblement à Tulsa, Oklahoma, le 19 juin.

La campagne Trump a initialement défendu la décision de programmation comme une opportunité pour lui de vanter son « record de succès pour les Noirs américains ». Mais les critiques l’ont appelé Une gifle au visage que Trump choisisse Juneteenth pour venir à Tulsa, le site de l’un des pires massacres de Blancs sur Noirs de l’histoire des États-Unis, pour relancer sa campagne de réélection au milieu d’un bouleversement national contre le racisme.

Michael Bender du Wall Street Journal, dans un extrait adapté de son prochain livre à propos de la défaite électorale de Trump face à Biden, a rapporté que le haut responsable de la campagne, Brad Parscale, avait choisi l’heure et le lieu du rassemblement et qu’il s’était « refoulé » après que d’autres l’aient exhorté à apporter des changements.

Bender a rapporté que Trump, déconcerté par le contrecoup de la date du rassemblement, avait demandé à un agent des services secrets noirs s’il était au courant de Juneteenth. L’agent a déclaré qu’il était au courant, ajoutant: « C’est très offensant pour moi que vous ayez ce rassemblement le 10 juin », selon Bender.

Moins d’une semaine avant le rassemblement, Trump a tweeté qu’il déplacerait l’événement au 20 juin, après avoir entendu « beaucoup de mes amis et supporters afro-américains » qui ont « tendu la main pour suggérer que nous envisagions de changer la date par respect pour cette fête ».

Le 15 juin même, la Maison Blanche de Trump a publié une proclamation célébrant la fête comme un rappel de « à la fois l’injustice inimaginable de l’esclavage et la joie incomparable qui a dû accompagner l’émancipation ».

Moins d’un mois plus tôt, la vidéo Floyd avait incité des millions de personnes à participer à des marches et des manifestations contre le racisme systémique et la brutalité policière. De nombreuses manifestations ont conduit à des flambées de violence et de pillages dans les grandes villes.

Avant l’événement au BOK Center de Tulsa, Trump, qui à ce moment-là était toujours actif sur Twitter, s’est tourné vers l’application de médias sociaux pour émettre une menace inquiétante pour les contre-manifestants potentiels.

« Tous les manifestants, anarchistes, agitateurs, pillards ou voyous qui se rendent en Oklahoma, comprenez que vous ne serez pas traité comme si vous étiez à New York, Seattle ou Minneapolis », a tweeté Trump. « Ce sera une scène bien différente. »

Le révérend Al Sharpton, qui a prononcé une allocution en juin à Tulsa ce vendredi-là, à l’époque a accusé Trump de « provoquer un incident » avec le tweet.

La foule de Trump à Tulsa n’a pas répondu aux attentes, n’ayant pas réussi à remplir des milliers de sièges dans l’arène d’une capacité de près de 20 000 personnes. Mais était présent Herman Cain, un éminent homme d’affaires noir, commentateur conservateur et ancien candidat républicain à la présidentielle.

Caïn, 74 ans, un survivant du cancer de stade 4, a été photographié lors de l’événement assis à côté d’autres personnes, dont aucune ne semblait porter de masque.

Début juillet, Cain a été hospitalisé avec le coronavirus et il a été mis sous respirateur alors que son état s’aggravait. Il est décédé le 30 juillet, faisant de lui l’une des personnes les plus en vue aux États-Unis à avoir succombé au virus. Les associés de Cain ont déclaré qu’il n’y avait « aucun moyen de savoir avec certitude » comment ou où il avait attrapé Covid.

Bender du Journal a rapporté que Trump s’est déchaîné contre son manque de soutien des électeurs noirs le lendemain du rassemblement de Tulsa.

« J’ai fait tout ça pour les Blacks – c’est toujours Jared [Kushner, Trump’s son-in-law,] me disant de faire ça », a déclaré Trump à un confident, a rapporté Bender. « Et ils me détestent tous, et aucun d’entre eux ne votera pour moi. »

Hill a déclaré que les États-Unis se trouvent désormais « dans une réalité différente » par rapport à juin dernier, « dans le sens où nous avons assisté à toutes les retombées de George Floyd ».

« Nous avons continué comme si les choses s’étaient rectifiées, et ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré Hill. En tant que jour férié fédéral, « Juinth pourrait, peut-être, donner une pause à cela. »