Controverse Pathaan: Shah Rukh Khan répond aux trolls de droite sur le bikini safran de Deepika Padukone avec positivité

La chanson récemment publiée de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone intitulée Besharam Rang de leur prochain film Pathaan a rencontré des ennuis avec des trolls de droite, y compris les membres des partis politiques au pouvoir et de l’opposition, le bikini safran porté par l’actrice dans le film. Alors que les appels au boycott se sont intensifiés sur les réseaux sociaux, la superstar a répondu à la négativité par la positivité.

Lors de la cérémonie d’inauguration du 28e Festival international du film de Kolkata (KIFF), Shah Rukh Khan a déclaré dans son allocution, sans mentionner la polémique ni son film Pathaan, que “les récits collectifs de ces derniers temps ont souvent été façonnés par les réseaux sociaux, qui est souvent motivé par une étroitesse de vues qui limite la nature humaine à son moi le plus bas. Il a ajouté que de telles poursuites rendent le récit collectif plus diviseur et destructeur.

La superstar a ajouté que le cinéma joue un rôle important dans la diffusion de la positivité et de la compassion qui soutiennent un contre-récit collectif “qui met en évidence l’immense capacité de compassion, d’unité et de fraternité de l’humanité”.

Shah Rukh est ensuite passé à l’hindi et a conclu son discours en disant: “Le monde est devenu normal. Nous sommes tous heureux, je suis le plus heureux. Et je n’ai aucune objection à déclarer que duniya kuch bhi kar le, main aur aap log aur jitney bhi positive log hain sab ke sab, zinda hain (moi, vous tous et toutes les personnes positives sont vivants).”

Après le ministre du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, les dirigeants du BJP ont également exigé que le gouvernement de l’État interdise le film dans l’Uttar Pradesh avec effet immédiat et engage des mesures strictes contre les réalisateurs pour avoir insulté “Sanatan sanskriti”. De nombreux militants de l’Hindutva ont également soulevé des objections affirmant que la tenue vestimentaire des acteurs encourage le djihad amoureux.