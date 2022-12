Controverse Pathaan : Shah Rukh Khan, le film de Deepika Padukone suscite des troubles ; les effigies des superstars brûlées à Indore

Toute la fureur autour de Pathaan s’agrandit. Hier, le ministre du Madhya Pradesh, Narrottam Mishra, a déclaré que la chanson Besharam Rang était répréhensible. Tout le vacarme semble tourner autour du bikini couleur safran que Deepika Padukone a porté dans la chanson. Il ne s’agit même pas d’orange clair ou de safran mais d’une nuance plutôt profonde d’orange brûlé. De nombreuses personnes de droite lui ont donné un angle religieux, Shah Rukh Khan étant une superstar musulmane. Le fait qu’il porte une chemise verte est également passé sous le scanner. Ce genre de polémique est du jamais vu à Bollywood, et même dans le cinéma indien.

Maintenant, les chaînes d’information rapportent que des membres d’un groupe appelé Veer Shivaji Group ont brûlé des effigies de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans un chowk d’Indore. Ils ont demandé aux gens de supprimer les scènes répréhensibles et de prendre note de la façon dont l’utilisation du bikini au safran rabaisse l’hindouisme. Le film sortira le 25 janvier 2023 en salles. C’est un peu plus d’un mois. Reste à voir si ces manifestations prennent une dimension plus importante dans les prochains jours. Ce n’est pas la première fois qu’un film de Deepika Padukone se heurte à de l’eau chaude. Nous savons ce qui s’est passé avec Padmaavat.

Pathaan est monté sur un énorme budget. Les acteurs ont apparemment déjà décidé de sauter des interviews. Ajay Devgn a fait de même pour Drishyam 2. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone feront la promotion de Pathaan lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’actrice superstar est déjà sous le radar de l’aile droite en raison de sa visite à JNU.