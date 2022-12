Controverse Pathaan : le voyant Ayodhya interprète le « tehraveen » de Shah Rukh Khan et dit : « Cela marquerait la fin du djihad »

La controverse sur le prochain film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Pathaan, refuse de s’éteindre. Les militants de l’Hindutva se sont maintenant abaissés à un nouveau plus bas alors qu’un voyant d’Ayodhya a continué à exécuter le rituel symbolique “tehraveen” de Shah Rukh Khan sur le bikini safran de Deepika dans la chanson Besharam Rang.

Lundi, Mahant Paramhans Das de Tapasvi Chhavni était assis avec un pot en terre avec la photo de SRK collée dessus. Le voyant était entouré d’une poignée de partisans, puis il a écrasé le pot de terre sur le sol après avoir récité quelques mantras. Il a déclaré que le “tehraveen” marquerait la fin du “djihad” propagé par la superstar à travers ses films.

La semaine dernière, le voyant avait brûlé des affiches de Shah Rukh Khan et avait déclaré qu’il le brûlerait vif s’il le rencontrait. Il avait également lancé un appel aux gens pour qu’ils mettent le feu aux cinémas où Pathaan sera projeté. Il a dit que Deepika portait un bikini de couleur safran qui a blessé leurs sentiments religieux, ajoutant que Shah Rukh Khan s’est constamment moqué de Sanatan Dharma.

Auparavant, le chef du BJP, Hari Bhushan Thakur Bachaul, avait menacé de bloquer la libération de Pathaan au Bihar. La controverse a d’abord été déclenchée par le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, qui s’était opposé à la chanson. Il a trouvé plusieurs scènes de la chanson répréhensibles et obscènes. Il a même menacé d’interdire le film au Madhya Pradesh si ces plans ne sont pas remplacés.

Cependant, plusieurs personnes de l’industrie ont manifesté leur soutien à Shah Rukh Khan et Deepika Padukone et à leur film Pathaan en qualifiant le tollé suscité par la couleur safran de misogyne et de hautement régressif. Récemment, l’actrice chevronnée Asha Parekh a déclaré que nos cerveaux s’éteignaient et que les gens devenaient de plus en plus fermés d’esprit.