Controverse Pathaan: le producteur de Baahubali dénonce les commentaires du ministre député sur Shah Rukh Khan, la chanson Besharam Rang de Deepika Padukone

Maintenant que nous avons vu cela venir, il n’est pas surprenant que le Pathaan de Shah Rukh Khan n’ait pas atterri dans une controverse. Deepika Padukone a reçu une forte réaction pour sa chanson Besharam Rang avec Shah Rukh Khan. Le ministre député Norottam Mishra a soulevé une objection concernant le bikini de couleur bhagwa “ safran ” de Deepika Padukone et a exigé d’en changer la couleur et a menacé de ne pas sortir le film dans l’État.

Et depuis lors, il y a un énorme débat sur les costumes de Deepika Padukone dans les chansons, y compris les paroles. Maintenant, le producteur de Baahubali, Shobu Yarlagadda, s’est prononcé en faveur de SRK et de Deepika et a réagi à l’objection du député ministre de l’Intérieur Norottam Mishra. Il est allé sur son Twitter et a écrit : “Nous touchons vraiment le fond maintenant !”.

Nous touchons vraiment le fond maintenant ! https://t.co/HXnfJkYzeh Shobu Yarlagadda (@Shobu_) 14 décembre 2022

Le film ‘Pathaan’ est plein de défauts et basé sur une mentalité toxique. Les paroles de la chanson “Besharam Rang” et les vêtements safran et verts portés dans la chanson doivent être corrigés, sinon nous prendrons la décision de laisser ou non la projection du film en MP : Député Ministre de l’Intérieur Narottam Mishra pic.twitter.com/csEl6jUd4t ANI (@ANI) 14 décembre 2022

Alors que cette controverse a été déclenchée dans tout l’État et qu’il y a une protestation cinglante contre la chanson et la chanson Besharam Rang de Deepika Padukone. Il y a eu les effigies des superstars brûlées à Indore et bien plus encore. Nous encart si cette controverse affectera le film. La chanson de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est devenue le numéro le plus populaire et leurs fans deviennent fous pour leurs avatars incroyablement chauds. Deepika l’a tué dans chaque cadre et l’a possédé comme une diva, tandis que SRK montrant sa physique et ses abdos ciselés dans la cinquantaine ne fait que donner une forme physique majeure à ses fans. La superstar fera son retour après quatre ans et cela en vaudra certainement la peine.