Controverse Pathaan: le ministre député affirme que la chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone est hautement répréhensible – voici pourquoi

Pathan les fabricants ont laissé tomber le numéro brûlant appelé Rang Besharam mettant en vedette Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. La chanson est rapidement devenue une énorme tendance et a été l’une des chansons les plus chantées et écoutées depuis sa sortie. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont été vus dans un avatar inédit et les fans ont été époustouflés par leur chimie à Besharam Rang. Cependant, il semble que les fabricants de Pathaan aient maintenant atterri dans une controverse à ce sujet. Narottam Mishra, ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh l’a qualifié de très répréhensible et a exigé des changements.

La chanson de Pathaan, Besharam Rang, a des problèmes

Entertainment News bourdonne depuis la sortie de la chanson Besharam Rang de Pathaan. Deepika Padukone et Shah Rukh Khan sont également à la mode depuis. Cependant, aujourd’hui, la chanson a des ennuis. Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a déclaré que le costume «safran» que Deepika portait dans la chanson et les scènes était également très répréhensible. Dans une interaction avec les médias, il a déclaré que la chanson avait été tournée avec un état d’esprit sale. Il a dit que la chanson doit être corrigée ou ils prendront une décision sur sa projection dans le Madhya Pradesh.

Regardez la vidéo de Besharam Rang avec Deepika Padukone-Shah Rukh Khan ici :

Sur la visite de Besharam Rang et Vaishno Devi de Shah Rukh Khan

Le ministre a interagi avec les médias à Indore et a également exprimé ses réserves avec le titre Besharam Rang. Mishra a également expliqué comment Shah Rukh Khan visite le sanctuaire de Vaishno Devi et, d’autre part, il a présenté des femmes indiennes dans ses films en bikini. “Ce n’est pas bon”, a-t-il déclaré aux médias.

Membre du Sanskruti Bachao Manch, Chandrasekhar Tiwari a également parlé de Besharam Rang. Il a directement tiré sur Shah Rukh Khan et a déclaré que lorsque les hindous avaient boycotté son film, il s’était souvenu de Maa Vaishno Devi. Il a demandé à l’acteur de s’excuser auprès des hindous et des personnes qui ont fait de lui une superstar.

Pathaan devrait sortir en janvier de l’année prochaine.