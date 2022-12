Controverse Pathaan Bhagwa Bikini: Hina Khan, Shivangi Joshi, Kanika Mann et d’autres divas de la télévision plongent dans Besharam Rang [Watch]

Pathan va bientôt sortir. Le film apporte Shah Rukh Khan de retour sur grand écran dans un avatar d’action à part entière et c’est l’un des films les plus attendus. Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan joue également Deepika Padukone et Jean Abraham dans des rôles pivots. Récemment, la chanson intitulée Besharam Rang est arrivée sur Internet. Il voit Deepika Padukone dans son avatar le plus sexy, tandis que le swag de Shah Rukh Khan est au rendez-vous. Cependant, il est embourbé dans la controverse car beaucoup se sont opposés aux vêtements portés par les stars. Mais Besharam Rang semble en avoir impressionné beaucoup aussi, car des divas de la télévision comme Hina Khan, Shivangi Joshi et bien d’autres y sont accrochées.

Sur Instagram, Hina Khan, qui est l’une des divas de la télévision bien connues, a partagé une vidéo qui la montre en train de faire des mouvements sensuels sur Shah Rukh Khan et Besharam Rang de Deepika Padukone. Vêtue d’une tenue scintillante, Hina Khan la tue avec ses mouvements.

Regardez la vidéo de Hina Khan ci-dessous :

La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Shivangi Joshi, a également dansé sur Besharam Rang de Pathaan. Vêtue d’une robe courte, Shivangi Joshi fait des mouvements sensuels qui vous feront vomir.

Regardez la vidéo de Shivangi Joshi ci-dessous :

L’actrice de Guddan Tumse Na Ho Payega, Kanika Mann, a également réalisé une vidéo sur Besharam Rang. Elle profite de vacances à la montagne et elle a sillonné la neige laissant la température monter en flèche.

Regardez la vidéo de Kanika Mann ci-dessous :

Pas seulement ces trois dames, beaucoup ont créé des bobines et des vidéos tout en dansant sur Besharam Rang. L’ancienne candidate de Bigg Boss, Dalljiet Kaur, a partagé une vidéo sur Instagram qui la voit danser sans effort. Regardez la vidéo ici. Khwahish Gal fait également partie des femmes qui ont montré son émotion sur Besharam Rang. Regardez la vidéo ici. Devinez en gardant la controverse de côté, la chanson semble être un succès parmi tous.