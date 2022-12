Controverse Pathaan : Après Prakash Raj, Rahul Dholakia se prononce en faveur de Shah Rukh Khan ; dit, ‘ des fanatiques avec des théories idiotes pour se taire’

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abrahamle film Pathan est bientôt disponible. Le film réalisé par Siddharth Anand ramène King Khan sur grand écran après une interruption de quelques années. Bien que SRK ait fait une apparition à Brahmastra, Pathaan marque son retour en tête. Cependant, le film est maintenant entouré de controverses. La chanson Besharam Rang a mis Pathaan en difficulté. C’est parce que Deepika Padukone porte des maillots de bain et plus que beaucoup pensent que ses vêtements sont “répréhensibles”. Sur les réseaux sociaux, la tendance Boycott Pathaan a également pris de l’ampleur. Mais beaucoup soutiennent Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Maintenant, le cinéaste Rahul Dholakia a tweeté en faveur de Shah Rukh Khan.

Rahul Dholakia soutient Shah Rukh Khan

Rahul Dholakia a condamné l’attaque haineuse menée contre le Shah Rukh Khan, Deepika Padukone. Il a mentionné que King Khan a énormément contribué à l’industrie et qu’il est en effet l’ambassadeur du divertissement et du cinéma. Rahul Dholakia mentionne ensuite que les fanatiques avec des “théories idiotes” devraient se taire et cesser de cibler Shah Rukh Khan.

Découvrez son tweet ci-dessous :

L’attaque haineuse (depuis des années) contre @iamsrk devrait être condamné par tous et chacun dans l’industrie cinématographique. SRK a davantage contribué à notre fraternité et à l’Inde en tant qu’ambassadeur du divertissement et du cinéma ; que la plupart des gens. S’il vous plaît, dites à ces fanatiques aux théories idiotes de se taire ! rahul dholakia (@rahuldholakia) 16 décembre 2022

Auparavant, c’était Prakash Raj qui avait fait quelques tweets soutenant Deepika Padukone et Shah Rukh Khan alors que des questions étaient posées sur l’actrice portant la tenue Saffron dans la chanson Besharam Song. Les critiques allèrent si loin que des effigies de stars furent brûlées à Indore. Même Swara Bhasker s’est prononcé en faveur de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan et a parlé de l’attention reçue par leurs vêtements par les politiciens.

Pendant ce temps, au Festival international du film de Kolkata, Shah Rukh Khan a fait une déclaration qui a conquis tout le monde. Il a dit que peu importe ce que le monde dit, il restera positif.