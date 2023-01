Controverse M&Ms Spokescandies : tout ce que vous devez savoir

Ah, le business des bonbons, une occupation si douce et non controversée. Presque tout le monde aime votre produit et vous ne vous laissez jamais entraîner dans la politique. Ou alors vous penseriez. Le lundi, M&M’sle mignon petit bonbon “fond dans la bouche, pas dans la main” appartenant à Mars Wrigley, a publié l’une de ces déclarations sur les réseaux sociaux que l’on voit généralement lorsqu’une entreprise a vraiment coché les consommateurs.

“Amérique, parlons-en”, commence le message. Il poursuit en notant que les petites mascottes de bonbons colorées vues dans les publicités de l’entreprise – essentiellement, des M&M avec des visages et des membres – ont provoqué une controverse sur Internet.

Par conséquent, M&Ms a “décidé de faire une pause indéfinie dans les porte-parole”, ajoutant à la place l’actrice et comédienne Maya Rudolph comme porte-parole. Mais est-ce pour de vrai ? Et quelle est la trame de fond enrobée de chocolat? Nous y voilà.

Quels sont les “porte-parole” ?

Les M&Ms ont personnifié leurs bonbons il y a des années, donnant à chaque bonbon coloré une voix et une personnalité différentes dans ses publicités. Le M&M jaune, par exemple, est décrit comme une sorte d’ampoule tamisée. C’est un M&M aux cacahuètes, donc ça pourrait être une pièce de théâtre sur “le cerveau des cacahuètes”. Le M&M vert est dépeint comme le plus sexy, jouant apparemment une vieille blague de terrain de jeu sur le fait que les M&M verts sont de petits aphrodisiaques. Les autres ont tous des personnalités et des apparences légèrement différentes, et ils restent à peu près cohérents d’une annonce à l’autre.

Le bonbon s’est appuyé durement sur les porte-parole dans le cadre de leur campagne publicitaire. Il y a même une publicité dans les cinémas montrant les M&Ms comme s’ils étaient des personnages dans un film d’action. Il fait double emploi en tant que “désactivez votre téléphone portable PSA”. Juste au moment où les bonbons sont sur le point d’être envoyés dans l’espace attachés à une fusée, un téléphone sonne et ils grondent le public pour ne pas avoir éteint leur téléphone.

Pourquoi sont-ils controversés ?

L’agitation entoure principalement les bonbons verts et bruns, représentés dans les publicités comme des femmes. Cela a commencé avec leurs chaussures. (Oui, ce sont toujours des bonbons de dessin animé dont nous parlons.) Le M&M vert utilisé pour être dessiné en bottes go-go blanches à talons hauts, et les M&M marron en talons aiguilles. Puis en 2022, les bottes vertes ont été remplacées par des baskets blanches, et le marron est passé de talons aiguilles à talons hauts à un talon plus plat et plus bas. (Les bonbons masculins semblent tous porter des chaussures ou des baskets blanches maladroites.)

En 2022, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, s’est moqué des changements de son émission.

“Les M&M’s ne seront pas satisfaits tant que tous les personnages de dessins animés ne seront pas profondément attirants et totalement androgynes”, a déclaré Carlson. “Jusqu’au moment où vous ne voudriez pas boire un verre avec l’un d’entre eux. C’est le but. Lorsque vous êtes totalement éteint, nous avons atteint l’équité. Ils ont gagné.”

Tucker : Les M&M’s ne seront pas satisfaits tant que tous les personnages de dessins animés ne seront pas profondément attirants et totalement androgynes. Jusqu’au moment où vous ne voudriez plus boire un verre avec l’un d’eux. C’est le but. Lorsque vous êtes totalement éteint, nous avons atteint l’équité… pic.twitter.com/rz7VtVCHWu — Acyn (@Acyn) 22 janvier 2022

Carlson a décidé d’attaquer à nouveau les bonbons en janvier 2023, appelant également le M&M orange pour “être devenu un porte-affiche de la crise de la santé mentale” (le personnage toujours nerveux aurait de l’anxiété). Il a décrit un M&M aux cacahuètes violettesun personnage plus récent, comme étant un “M&M lesbien obèse et typiquement mal fagoté”.

Les M&M’s violet, marron et vert, seules couleurs représentées par les porte-parole féminins, sont proposés ensemble dans un pack de bonbons en édition limitée que l’entreprise vante comme soutenant les femmes, une partie des bénéfices allant à des organisations qui “édifient et autonomisent les femmes”. Un graphique montré sur Fox a appelé le pack M&M entièrement féminin, “woke candy”.

Est-ce pour de vrai ou un coup de pub ?

Alors, cette réaction a-t-elle inspiré M&Ms à retirer sa mascotte de bonbon et à la remplacer par Maya Rudolph ?

Un représentant de Mars Wrigley n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais réfléchissons à cela. Qu’y a-t-il juste au coin de la rue ? Le Super Bowl du 12 février, lieu de publicités scandaleuses et de cascades publicitaires flashy pour les entreprises. (Nous suivons tous les Les publicités du Super Bowl au fur et à mesure qu’ils sont révélés.)

Il semble assez probable que les mignons petits porte-parole de dessins animés ne vont nulle part. Quelqu’un chez Mars Wrigley est assez rusé pour jouer les gros titres que leurs mascottes ont engendrés.

Maya Rudolph apparaîtra presque certainement dans une publicité du M&Ms Super Bowl, mais il n’y a aucun moyen qu’elle remplace définitivement les petites créatures animées. Il est peu probable que M&Ms jette des décennies de personnages mignons et reconnaissables simplement à cause de certaines déclarations sur leur taille, leur sexe et leurs chaussures.

Selon TMZ, Rudolph a confirmé que l’agitation ne faisait que mener à sa publicité pour le Super Bowl. Et un Chroniqueur MSNBC convient également que tout cela n’est qu’un stratagème publicitaire.

Où avons-nous vu cela avant?

Ce ne serait pas la première fois qu’une publicité du Super Bowl taquinerait la suppression de la mascotte d’une entreprise. En 2020, une publicité pour gros gibier a montré le funérailles de M. Peanut, la mascotte des planteurs de noix, et l’arrivée de Baby Nut à la place. (Baby Nut était âgé jusqu’à l’âge adulte, tout comme les feuilletons télévisés, en 2021.)

Et en 2019, la montagne de Game of Thrones a tué la mascotte de Bud Light, le Bud Light Knight, dans une publicité du Super Bowl. Il a aussi retourné dans le monde des vivants dans une publicité diffusée quelques mois plus tard. Il y a donc un précédent pour ces publicités qui arrachent une mascotte bien-aimée, puis la renvoient aux publicités plus tard.

Et après?

Branchez-vous sur le Super Bowl le 12 février pour voir quel genre de publicité M&Ms a concocté avec Maya Rudolph. Il semble probable que les porte-parole feront une sorte d’apparition humoristique et retrouveront leurs rôles de mascotte.