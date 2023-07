Controverse du 72 Hoorain : le producteur Ashoke Pandit reçoit des menaces de mort, « nous ne serons pas réduits au silence »

Controverse 72 Hoorain : Après avoir reçu des menaces à propos de son film 72 Hoorain, la sécurité du coproducteur Ashoke Pandit a été renforcée par la police de Mumbai devant sa résidence et son bureau. Plusieurs policiers ont été déployés à l’extérieur de sa résidence et de son bureau à Mumbai. Le film 72 Hoorain fait la une des journaux depuis que sa bande-annonce devait sortir le 28 juin, mais le CBFC (Central Board of Film Certification) n’a pas accordé le certificat de censure pour sa remorque. Cependant, il a été publié sur toutes les plateformes en ligne et a suscité la controverse dans le pays. Plus tard, le Censor Board a publié une note de presse critiquant les rapports des médias mentionnant que le conseil avait refusé la certification de 72 Hoorain. Le conseil a également déclaré qu’un certificat «A» avait été accordé au film.