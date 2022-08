Controverse de Masoom Sawaal : Makers in legal soup ; FIR lancé pour avoir mis la photo de Lord Krishna sur une serviette hygiénique dans l’affiche du film

Masoom Sawaal, un nouveau film sur les menstruations et sa tentative de sensibilisation sur ce sujet encore tabou dans la société indienne, s’est retrouvé dans des eaux chaudes. Une FIR a été lancée contre les fabricants de Masoom Sawalqui prétend que les créateurs ont blessé les sentiments religieux de Hindous pour représenter l’image de Dieu hindou, Krishnasur le Affiche Masoom Sawal, contre une serviette hygiénique. Bien sûr, le contexte, l’intention des acteurs et de l’équipe, et tous les autres aspects ont encore une fois joué un rôle dans la création de ce nouveau Controverse Masoom Sawal laissez tout espoir à ceux qui s’offusquent pour une fois de faire preuve d’un peu de patience et d’attendre de voir de quoi parle réellement le film.

Détails FIR lancés contre les fabricants de Masoom Sawaal

Selon un haut responsable de la police où le FIR a été déposé, la plainte a été enregistrée le dimanche 7 août contre le directeur de Masoom Sawaal, Santosh Upadhyay, sa société ainsi que toute l’unité qui a travaillé sur le film. Le FIR a été déposé par le président hindou Rashtra Navnirman Sena, Amit Rathore, pour avoir blessé les sentiments des adeptes de San tana Dharma, et a été déposé dans un commissariat de police de Sahibabad, qui relève de la juridiction de Ghaziabad, UP. L’officier de police du cercle de Sahibabad, Swatantra Singh, a révélé que le FIR a été enregistré en vertu de l’article 295 du Code pénal indien (blesser ou souiller des lieux de culte dans l’intention d’insulter la religion de n’importe quelle classe).

À propos de la controverse de Masoom Sawaal

La plainte affirme que les créateurs de Masoom Sawaal ont tenté de répandre la haine communautaire de manière bien planifiée et que cela pourrait également conduire à des émeutes communautaires dans l’Uttar Pradesh et dans d’autres régions du pays. Amit Rathore a affirmé que les travailleurs hindous de Rashtra Navnirman Sena manifesteraient devant les deux théâtres de Sahibabad et Ghaziabad, où le film est projeté. La police a renforcé la sécurité dans les deux salles de cinéma et s’engage à prendre des mesures strictes contre toute personne tentant de troubler la loi et l’ordre.