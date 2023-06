Controverse de Garth Brooks: le drame de Bud Light suit le débrayage du Super Bowl

Garth Brooks est une icône country bien-aimée et un interprète avec des dizaines de succès et des millions d’albums vendus.

Mais il a eu sa part de controverse tout au long de sa carrière de plusieurs décennies.

Plus récemment, Brooks a suscité un contrecoup après être entré dans la mêlée à propos de Bud Light et de son partenariat avec l’activiste transgenre et star de TikTok Dylan Mulvaney.

Brooks ouvrira un bar à Nashville plus tard cet été, The Friends In Low Places Bar & Honky Tonk, et a parlé de ses plans pour le bar dans une interview avec Billboard, qui comprend la vente de « toutes les marques de bière ».

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et des gens qui se ressemblent. Et, oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous avons juste Ce n’est pas à nous de décider », a déclaré Brooks lors d’un panel pour Billboard Country Live. « Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a beaucoup d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

Alors que certains fans soutenaient Brooks, d’autres ont exprimé leur désapprobation de ses commentaires et de sa décision de vendre Bud Light.

« Si vous vivez dans le Tennessee, je vous recommande de ne jamais aller au nouveau bar de @garthbrooks. Ils vont vendre des Bud Light et apparemment il pense que nous sommes des « trous » si nous n’aimons pas ça. Assurez-vous que tous vos mes amis le savent », a écrit une personne sur Twitter.

Un autre a parlé de se débarrasser d’une collection de musique de Brooks, notant: « Ma poubelle est pleine … J’ai jeté tout ce qui portait le nom de Garth Brooks. »

« J’étais un grand fan de toi au début des années 90, avant que tu ne tombes dans le piège d’être une star… », a écrit un troisième. « Il s’agissait toujours de vos fans. Maintenant, nous sommes des ‘a–trous’ pour avoir boycotté Budweiser ? Bienvenue dans le boycott. »

Brooks a courtisé la controverse à d’autres moments de sa carrière pour des positions et des choix audacieux.

Clip musical interdit

Brooks a sorti sa chanson « The Thunder Rolls » en 1991, avec des paroles faisant allusion à la tricherie et aux abus. Un couplet supplémentaire, omis de la version de Brooks mais ajouté plus tard par la star country Tanya Tucker dans sa version, fait également allusion à la femme dans l’histoire cherchant à se venger par le meurtre.

Pour le clip vidéo, Brooks a joué le rôle du mari infidèle et violent, avec des scènes faisant allusion au contenu du quatrième couplet. Selon le livre de 2009 « The Garth Factor: The Career Behind Country Music’s Big Boom » de Patsi Bale Cox, le label de Brooks a projeté le clip vidéo pour un groupe de femmes qui ont approuvé le contenu et l’ont considéré comme une déclaration puissante contre la violence domestique.

La nature violente du clip vidéo l’a fait interdire par The Nashville Network (TNN) et CMT. Un représentant de CMT à l’époque a déclaré que le réseau était « en affaires pour divertir, pas pour promouvoir ou tolérer la violence gratuite ou les problèmes sociaux », selon le livre.

Au moment de la controverse sur la vidéo, Brooks a déclaré à Entertainment Weekly : « C’est la vraie vie. D’où je viens, les gens n’ont pas peur d’en parler. »

Malgré la controverse, Brooks a remporté le prix de la vidéo CMA de l’année plus tard cette année-là.

« We Shall Be Free » et débrayage du Super Bowl

En 1992, à la suite des émeutes de Los Angeles, Brooks sort « We Shall Be Free ». La chanson imagine un monde où les gens sont libérés de la faim, de l’itinérance, de l’homophobie et du racisme et jouissent à la fois de la liberté de religion et d’expression.

L’année suivante, Brooks devait interpréter l’hymne national lors du Super Bowl de cette année-là. Il avait également un accord avec NBC pour diffuser le clip de » We Shall Be Free » avant le match.

Le réseau a d’abord refusé de diffuser la vidéo, qui comprenait des images intenses, telles que le KKK brûlant une croix, l’incendie d’un drapeau, des incidents violents, des enfants affamés et des images positives de personnes se rassemblant.

Brooks aurait quitté le stade 45 minutes avant de se produire. Selon son documentaire A&E de 2019, « Garth Brooks: The Road I’m On », Brooks a estimé que le réseau cherchait des excuses pour ne pas diffuser la vidéo.

NBC aurait cherché un remplaçant de dernière minute mais a finalement accepté de diffuser la vidéo, et Brooks a interprété « The Star Spangled Banner » comme prévu, accompagné de l’actrice oscarisée Marlee Matlin interprétant la chanson en American Sign Language.

Selon le livre de l’ancien directeur exécutif de la NFL, Don Weiss, « The Making of the Super Bowl: The Inside Story of the World’s Greatest Sporting Event », le départ de Brooks a entraîné l’exigence que toutes les interprétations du Super Bowl de l’hymne national soient préenregistrées.

Brooks a célébré le 25e anniversaire de la chanson en 2017 avec un clip vidéo mis à jour publié sur sa page Facebook.

« Je ne pensais pas que ce serait controversé, mais lorsque cette chanson est sortie pour la première fois, elle n’a pas été accueillie à bras ouverts », a déclaré Brooks à People en 2017. « Je suppose que je suis toujours surpris parce que, je suppose, je suis juste un de ces gars ignorants qui pense que tout le monde ressent un peu la même chose et, mec, ce n’est pas le cas. »

Chris Gaines Alter Ego

Après 10 ans à dominer les charts, Brooks a présenté de manière inattendue son alter ego, Chris Gaines.

Gaines était un musicien de rock fictif d’Australie avec des cheveux noirs et un patch soul. Le personnage est apparu dans un épisode fictif de « Behind the Music » de VH1, et il y avait même un biopic potentiel de Chris Gaines. Lorsque Brooks a accueilli « SNL » cette année-là, il est apparu comme lui-même mais a joué le rôle de Gaines en tant qu’invité musical de l’épisode.

Un album est sorti, « Garth Brooks in… The Life of Chris Gaines », réuni comme l’un des plus grands succès des cinq albums précédents (et inexistants) de Gaines. Malgré la confusion créée par le personnage, Brooks a marqué un single pop du Billboard Top 40 avec la chanson » Lost In You « .

Dans une récente interview lors de Billboard Country Live, Brooks a déclaré qu’il aimait toujours le personnage et qu’il souhaitait en faire plus avec Gaines.

« Le projet Gaines a demandé beaucoup de temps parce que ce n’est pas naturel. Vous jouez sur un disque, mais je veux le faire simplement pour les gens qui aiment le projet Gaines », a déclaré l’homme de 61 ans.

« Et, égoïstement, j’adore le disque de Chris Gaines. Donc, je veux le faire pour moi. Cela m’a mis au défi en tant que chanteur », a ajouté Brooks. « Donc je ne sais pas quand nous y arriverons, mais c’est sur la liste. »

Luttes familiales

Brooks a été marié avec bonheur à l’icône de son pays Trisha Yearwood pendant près de deux décennies, mais a admis qu’il n’était pas toujours le partenaire idéal.

« Je craignais d’être un mari. J’étais horrible. J’étais horrible d’être un père. Je devais me ressaisir », a récemment déclaré Brooks à Billboard.

Avant son mariage avec Yearwood, Brooks était avec sa première femme, Sandy Mahl, de 1986 à 2001. Ils ont trois filles ensemble : Taylor, August et Allie.

« J’étais en première page du USA Today pour être un mauvais mari et un mauvais homme », se souvient Brooks. « Je n’aurais jamais survécu à ça s’il y avait eu les réseaux sociaux, jamais. »

Dans son documentaire « Garth Brooks: The Road I’m On », Mahl a parlé des conséquences de la carrière du chanteur sur leur mariage.

« Il était parti huit à 10 semaines d’affilée. Il rentrait à la maison, [and] il y aurait des soirées n ° 1, ou des spectacles, ou des CMA, ou ACM, des American Music Awards. Donc, ça allait constamment. Mais nous nous sommes séparés très, très rapidement », a déclaré Mahl.

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ne se soit arrêté pour réfléchir à la façon dont cela changerait nos vies », a-t-elle ajouté plus tard.

Dans une interview de 2020 avec Fox News Digital, Brooks a déclaré que la perspective de Mahl l’avait surpris mais lui avait permis de mieux comprendre leur passé.

« J’ai entendu des choses d’elle qu’elle m’a dites toute notre vie, mais je ne les ai pas entendues jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Et donc mon respect et mon amour pour elle sont à travers le toit pour ce qu’elle a traversé et comment elle l’a également géré. »

Brooks et Mahl ont finalisé leur divorce en 2001, et l’interprète de « If Tomorrow Never Comes » a épousé Yearwood en 2005.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à la fin des années 1980, mais était marié à d’autres personnes et n’a poursuivi aucune relation avant d’être tous les deux célibataires.

« J’ai eu la chance d’épouser mon meilleur ami », a déclaré Brooks à Fox News Digital. « Alors, voilà. Nous nous connaissons depuis 1988 ou 1987, et nous avons donc vécu tout cela ensemble. Et nous en avons parlé longtemps. Si nous nous étions remariés à la fin des années 80, je ne pense pas que notre mariage aurait survécu aux années 90 ou que nos carrières ne seraient pas ce qu’elles étaient.

« Donc, je pense que tout se passe au bon moment », a ajouté Brooks. « Et si elle était la mère des enfants, nos trois enfants ne seraient pas non plus ce qu’ils sont. Ils ont la bonne quantité de leur mère en eux, la bonne quantité de moi en eux et la bonne quantité d’influence de Trisha en eux. Je pense donc que tout arrive pour une raison à la fois. Et je pense qu’elle vous dirait probablement la même chose.