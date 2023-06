Controverse d’Adipurush : Mukesh Khanna affirme que « Om Raut ne sait rien du Ramayana, il l’a détruit »

Adipurush : Réalisé par Om Raut, Adipurush est une adaptation de l’épopée mythologique hindoue Ramayan. Avec Prabhas jouant Raghav, Kriti essayant le rôle de Janaki et Saif de Lankesh, le film présente également Sunny Singh dans le rôle de Shesh et Devdatta. Le film a de nouveau fait polémique. L’acteur vétéran Mukesh Khanna a exprimé son mécontentement à l’égard d’Adipurush. Il a une fois de plus fustigé les créateurs de Prabhas et Kriti Sanon avec Adipurush. Dans une récente interview, Khanna a exprimé sa déception face aux dialogues et aux contumes d’Adipurush et l’a qualifié de « terrible blague » sur le Ramayana. Il a affirmé que les fabricants n’avaient même pas lu l’épopée mythologique hindoue et a poursuivi en disant qu’ils devaient être brûlés debout à 50 degrés.