Controverse Bud Light de Garth Brooks: le chanteur country refuse de se plier aux critiques

Garth Brooks continue de prendre position contre les critiques qui ont critiqué sa décision de vendre de la bière Bud Light dans son nouveau bar de Nashville.

« Je pense que si vous connaissez Garth Brooks, peu importe depuis combien de temps vous le connaissez, vous avez toujours été inclusif. Nous allons avoir besoin les uns des autres, faites-moi confiance », a déclaré Brooks lors d’une interview avec « Entertainment Tonight » jeudi.

« Donc, je pense que la diversité, l’inclusivité, je pense que ce que vous trouvez, c’est que nos différences sont nos plus grandes forces. »

L’homme de 61 ans a fait ces commentaires après avoir doublé sa décision de servir Bud Light dans son bar, Friends in Low Places, au milieu de la controverse de plusieurs mois entourant la société appartenant à Anheuser-Busch.

L’icône country bien-aimée a également parlé de ses espoirs pour son nouveau bar à Nashville et de ce à quoi les clients peuvent s’attendre dans son prochain établissement.

« Je sais que cela semble ringard », a déclaré Brooks dans une interview avec Billboard. « Je veux que ce soit le Chick-fil-A des honky-tonks… Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité, je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et que les gens se ressemblent. »

« Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous le sommes. Ce n’est pas à nous de décider. Notre truc, c’est que si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a plein d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

Le bar de Brooks sera situé dans le quartier de South Broadway à Nashville, et il reste déterminé à faire approvisionner Bud Light sur place.

La semaine dernière, Brooks s’est adressé au « remuement » des médias, partageant que le cœur de sa décision était basé sur le fait de rester fidèle à lui-même.

« Je comprends, tout le monde a son opinion. Mais l’inclusivité sera toujours moi. Je pense que la diversité est la réponse aux problèmes qui sont ici et la réponse aux problèmes à venir. J’aime donc la diversité. Inclusive, donc tout le monde est le bienvenu », a-t-il déclaré à Billboard.

« Je comprends que ce ne sont peut-être pas les opinions des autres, mais ce n’est pas grave, mec. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs convictions. J’ai les miennes », a-t-il ajouté.

La controverse avec la compagnie de bière entoure sa décision de collaborer avec l’activiste et actrice transgenre Dylan Mulvaney. Le partenariat a été promu sur les réseaux sociaux, Mulvaney partageant le « concours Easy Carry » avec son TikTok, ce qui a conduit des artistes et des politiciens à demander l’interdiction de la bière.

