Controverse Bobba : Simu Liu interpelle une entreprise canadienne

La controverse a éclaté pour une entreprise canadienne de boissons après que ses fondateurs ont suscité la colère d’un super-héros Marvel lors d’un épisode d’une série de téléréalité de style « Shark Tank ».

Dans un récent épisode de l’émission « Dragons’ Den » de la CBC, l’acteur Simu Liu est apparu en tant qu’invité vedette et investisseur potentiel. Les propriétaires d’une marque de thé à bulles basée au Québec appelée Bobba ont été présentés, cherchant du financement pour développer leur marque.

Le Bubble Tea est une boisson taïwanaise à base de thé et de boules de tapioca qui a gagné en popularité ces dernières années.

Les frictions entre les propriétaires de Liu et Bobba, Sébastien Fiset et Jess Frenette, étaient visibles dès le début dans leur pitch. En présentant son produit, Frenette a décrit le bubble tea comme une « boisson sucrée à la mode » et a suggéré que les consommateurs ne sont « jamais vraiment sûrs de son contenu ».

Liu a interrompu le terrain pour dire : « Attendez, attendez. Je suis tout à fait sûr de son contenu, mais continuez.

Fiset a présenté le Bobba comme une nouvelle version du bubble tea traditionnel, affirmant que lui et Frenette avaient « transformé cette boisson bien-aimée en une expérience prête à boire pratique et plus saine ».

Il a ajouté qu’ils « perturbent » le marché du bubble tea en utilisant « trois ingrédients simples », dont du thé de haute qualité, des jus de fruits et leur Popping Bobba, qui sont des perles comestibles remplies de jus de fruits, selon le responsable de l’entreprise. site web.

Liu, qui est sino-canadien, a contesté la façon dont ils ont qualifié de « perturber » le marché avec leur produit, le qualifiant d’« appropriation culturelle ».

« Il y a le problème de prendre quelque chose qui a une identité très distinctement asiatique et de » l’améliorer « , ce qui me pose un problème », a déclaré Liu.

Lorsque Liu a demandé plus tard s’il y avait une représentation asiatique au sein de leur personnel, Frenette et Fiset ont répondu que le « meilleur partenaire » de l’entreprise est basé à Taiwan et crée leurs recettes. Selon le site Web de l’entreprise, les arômes sont « fabriqués » au Canada, tandis que leurs perles proviennent « de notre producteur exclusif à Taiwan ».

Liu a finalement choisi de ne pas investir dans le produit, déclarant : « Je veux contribuer à amener le boba au grand public, mais pas comme ça. »

« J’ai créé cette société de capital-risque pour de nombreuses raisons, mais principalement pour encourager les entrepreneurs issus de minorités », a déclaré Liu. « Non seulement j’ai l’impression que cela n’arrive pas ici, mais que je soutiendrais une entreprise qui profite de quelque chose qui me semble si cher à mon héritage culturel. »

L’échange a depuis provoqué des réactions négatives, ce qui a amené Liu, les fondateurs de Bobba et l’investisseur de « Dragons’ Den », Manjit Minhas, qui avait initialement investi dans le produit de l’émission, à publier des déclarations abordant le discours et appelant à la fin des menaces et du harcèlement. Frenette et Fiset ont depuis reçu en ligne.

Liu a publié samedi un vidéo sur sa page TikTok pour dire qu’il pense que Fiset et Frenette sont venus sur « Dragons’ Den » pour présenter leur entreprise « de bonne foi ».

« Il y avait beaucoup de choses dans le discours avec lesquelles j’étais en désaccord et avec lesquelles je n’étais pas d’accord et par conséquent, je me suis retiré en tant qu’investisseur potentiel, mais cela ne veut pas dire que je pense qu’ils méritent d’être harcelés et menacés. Je pense que beaucoup de grâce devrait leur être accordée », a-t-il déclaré.

« Dragons’ Den » a fait écho à Liu dans un déclaration Samedi.

La société Bobba s’est excusée « pour le mal que nous avons causé par nos paroles et nos actions dans l’émission », reconnaissant dans déclaration Dimanche, Liu « a soulevé des points très valables concernant l’appropriation culturelle et nous nous félicitons de cette opportunité d’apprentissage ».

Le « choix des mots de Fiset et Frenette était erroné » lorsqu’ils ont discuté de la signification culturelle et des origines du bubble tea dans l’émission, a déclaré la société.

« Nous réévaluerons nos stratégies de marque, d’emballage et de marketing pour nous assurer qu’elles reflètent une représentation respectueuse et précise de notre partenariat taïwanais et des racines culturelles du bubble tea », indique le communiqué.

Les propriétaires de Bobba ont finalement conclu un accord avec Minhas, qui leur a proposé 1 million de dollars pour une participation de 18 % dans leur entreprise après avoir déclaré qu’elle pensait qu’il pouvait y avoir de « nouvelles versions » de produits comme celui-ci qui ne devaient pas toujours être traditionnels.

Minhas dimanche annoncé qu’« après plus de réflexion, de diligence raisonnable et après avoir écouté bon nombre de vos opinions », elle n’investit plus dans Bobba.

« Dragons’ Den » a été diffusé pendant 19 saisons et est basé sur une émission japonaise avec le même concept, créée en 2001.