Controverse bien couverte maintenant – Shaw Local

Combien d’autres articles de première page allons-nous obtenir sur UpRising Bakery ? Sommes-nous quatre maintenant, ou est-ce cinq ? Si j’ai bien compris, UpRising souhaite parrainer des émissions de drag queen auxquelles les enfants peuvent assister. Certains membres de la communauté soutiennent cela et d’autres non. Je ne peux que supposer que beaucoup dans la communauté n’ont jamais assisté à une revue de drag queen. Ils devraient probablement examiner de quoi il s’agit et ensuite décider ce qui est le mieux pour leurs enfants. En tout cas, je pense que la grande controverse a été assez bien couverte maintenant.

Dan Parker

McHenry