Controverse « Barbie »: Margot Robbie et Ryan Gosling sur la route rocailleuse du film vers les cinémas

Le film très attendu « Barbie », avec Margot Robbie et Ryan Gosling, est actuellement en salles, mais il y a eu de multiples controverses avant la sortie du film.

Après des années de développement, avec différents écrivains et stars attachés, dont la comédienne Amy Schumer et l’oscarisé Diablo Cody, le film est entré en production avec Robbie dans le rôle de la poupée emblématique.

Mais dès que la première bande-annonce complète du film est arrivée, les controverses ont commencé à s’agiter.

Certains fans se sont plaints du casting de Ryan Gosling dans le rôle de Ken, et au début du marketing éclair du film, plusieurs problèmes internationaux sont survenus, d’une traduction torride sur l’affiche française à l’interdiction du film au Vietnam.

LE Scénariste OSCAR GAGNANT A ÉCHOUÉ LE FILM SONY ‘BARBIE’ PARCE QUE LE STUDIO VOULAIT ‘GIRL-BOSS FEMINIST TWIST’

« Barbie » a également fait face à des affirmations selon lesquelles il s’agit d’une histoire trop éveillée sur la poupée pour enfants, avec un site écrit, « Attention : n’emmenez pas votre fille chez Barbie ».

Voici quelques-unes des controverses auxquelles « Barbie » a dû faire face lors de son passage au grand écran.

Ken de Ryan Gosling

Lorsque la première bande-annonce complète du film est sortie en avril, certains fans ont critiqué Gosling comme étant trop vieux pour jouer Ken, face à Barbie de Robbie.

« Ryan Gosling est trop moche et trop vieux pour jouer au ken, ils auraient dû caster Henry Cavill ou Chris Evans au revoir », a déclaré une personne sur Twitter à l’époque.

D’autres sont venus à sa défense. « Je n’arrive tout simplement pas à croire que nous vivons dans un monde où les gens pensent que Ryan Gosling est soit » trop moche « , soit » trop vieux « pour jouer une poupée Ken en direct. Vous ne pouvez pas être sérieux. Si incroyablement méchant et faux et il sera vraiment la vedette de ce film « , a écrit une personne.

Avant la sortie de « Barbie », Gosling a abordé une partie de la controverse entourant son casting.

MARGOT ROBBIE PARTAGE L’ACTRICE ‘DORKY’ QUI A REFUSÉ ‘BARBIE’, EXPLIQUE POURQUOI LA POUPÉE ICONIQUE N’EST PAS ‘SEXY’

« Je dirais, vous savez, si les gens ne veulent pas jouer avec mon Ken, il y a beaucoup d’autres Kens avec qui jouer », a-t-il déclaré à GQ en mai.

« C’est drôle, ce genre d’idée de serrer ses perles, comme, #notmyken », a-t-il poursuivi. « Comme si tu avais déjà pensé à Ken avant ça ?

L’homme de 42 ans a également parlé des réactions de certaines personnes au fait que Ken soit une sorte de personnage secondaire de Barbie dans le film.

Gosling a expliqué que « le travail de Ken était la plage » depuis l’introduction de la poupée en 1961, deux ans après la poupée Barbie originale.

« Et tout le monde était d’accord avec ça, pour lui d’avoir un travail qui n’est rien. Mais soudain, c’est comme, ‘Non, nous nous sommes souciés de Ken tout ce temps.’ Non, tu ne l’as pas fait », a déclaré la star de « La La Land ». « Tu ne l’as jamais fait. Tu ne t’en es jamais soucié. Barbie n’a jamais f—– avec Ken. C’est le but. »

« Si jamais vous vous souciez vraiment de Ken, vous sauriez que personne ne se soucie de Ken. Votre hypocrisie est donc exposée », a ajouté Gosling.

LE Scénariste OSCAR GAGNANT A ÉCHOUÉ LE FILM SONY ‘BARBIE’ PARCE QUE LE STUDIO VOULAIT ‘GIRL-BOSS FEMINIST TWIST’

Le slogan de l’affiche indique que Ken n’a pas autant de choses à faire que Barbie. Il lit, « Elle est tout. Il est juste Ken. »

NSFW Affiche française

Le slogan du film a fait sensation lorsqu’il a été traduit pour l’affiche française, devenant viral pour un sens plus sale qui peut ou non avoir été voulu.

Selon The Hollywood Reporter, le slogan en français se lit comme suit : « Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken » – ce qui signifie « Elle peut tout faire. Il est juste Ken », une correspondance assez proche de l’original anglais.

Cependant, « Ken » a un double sens dans l’argot français, signifiant le mot f, faisant du slogan « Elle peut tout faire. Il sait juste comment f—. »

La question de savoir si le double sens était intentionnel ou non est à débattre, mais, selon un responsable marketing français d’un autre studio qui a parlé avec THR, il n’y avait pas d’autre moyen de le prendre.

« C’est définitivement délibéré; il est impossible qu’un francophone n’ait pas remarqué le jeu de mots sale », ont-ils déclaré. « C’est une sorte de génie, vraiment, qu’ils aient glissé ça. »

Dans une déclaration au Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery a déclaré : « Les spéculations autour de la campagne de marketing de Barbie montrent qu’il y a un haut niveau de sensibilisation et un grand enthousiasme du public autour de la sortie prochaine de notre film en France. Nous avons hâte que le public du monde entier voie le film lors de sa sortie le mois prochain.

WARNER BROS. REFUSE LA CARTE « BARBIE » APPROUVE LES REVENDICATIONS TERRITORIALES CONTESTÉES DE LA CHINE : « FAIRE CROIRE »

« Barbie » interdite au Vietnam

Plus tôt ce mois-ci, « Barbie » a été interdite au Vietnam en raison d’une scène montrant une carte montrant le territoire revendiqué unilatéralement par la Chine dans la mer de Chine méridionale, qui, selon le pays, viole sa souveraineté.

Selon Variety, le directeur général du Département du cinéma du Vietnam a déclaré au journal officiel Tuoi Tre : « Nous n’accordons pas de licence pour la sortie du film ‘Barbie’ au Vietnam car il contient l’image offensante de la ligne en neuf tirets. »

La «ligne à neuf tirets» controversée est utilisée sur les cartes pour illustrer les revendications de la Chine sur des zones de la mer de Chine méridionale, y compris des parties que le Vietnam considère comme les siennes. En 2016, La Haye a déclaré la ligne invalide et, selon Variety, bien que la résolution soit contraignante, la Chine a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas la décision.

Un porte-parole de Warner Bros. Film Group a déclaré à Variety : « La carte de Barbie Land est un dessin au crayon enfantin. Les griffonnages dépeignent le voyage imaginaire de Barbie de Barbie Land au » monde réel « . Il n’était pas destiné à faire n’importe quel type de déclaration. »

Le gouvernement des Philippines a également envisagé d’interdire le film sur le dessin, mais a décidé de ne pas le faire.

LA CHINE RÉAGIT APRÈS QUE LE FILM ‘BARBIE’ REPRÉSENTE UNE CARTE CONTROVERSÉE FAVORISÉE PAR PÉKIN

Selon THR, le Conseil de révision et de classification des films et de la télévision (MTPCB) du pays a déclaré dans une lettre rendue publique que le conseil avait conclu qu’il n’y avait « aucune raison d’interdire le film ».

Il a demandé que l’image soit floue pour s’assurer que le public n’interprèterait pas mal la scène.

L’intrigue générale de « Barbie » suivra le personnage principal de Barbie de Robbie alors qu’elle traverse une crise existentielle et visite le monde réel dans un voyage de découverte de soi, accompagnée de Ken de Gosling.

J’ai réveillé « Barbie »

Le monde de « Barbie » est peuplé d’un casting de stars jouant une grande variété de Barbies et de Kens, dont la star de « Insecure » Issa Rae, Kate McKinnon de « SNL » et la star de Marvel Simu Liu.

Liu a parlé de la diversité des poupées qui prennent vie dans une interview avec Joe Deckelmeier de Screenrant en juillet, soulignant comment le film remet en question les idées « hétéronormatives » sur le genre.

« Vous savez, les couleurs sont devenues genrées, les jouets sont devenus genrés, il y a toutes ces règles qui nous ont été imposées », a-t-il déclaré. « Donc, Barbie disait toujours : « Oh, ce n’est pas mon jouet. C’est sur l’autre jouet ». Et je suis tellement contente que ce film existe parce que je pense qu’il met le dernier clou dans le cercueil de cette idée très hétéronormative de ce qu’est le genre, et de ce qui est ou n’est pas genré. Comment pouvez-vous rendre une couleur genrée, vous savez ? »

« C’est, je pense, ce qui m’a vraiment frappé dans ce film, ce qui a évolué dans ma compréhension de Barbie et de ce qu’elle est, et ce que j’espère qu’un public en retirera en regardant le film », a-t-il ajouté.

L’ACTRICE ‘BARBIE’ KATE MCKINNON REVENDIQUE LE FILM MONTRE COMMENT ‘LES RÔLES DE GENRE NIENNENT AUX GENS LA MOITIÉ DE LEUR HUMANITÉ’

« Barbie » présente également l’actrice transgenre Hari Nef, qui a déclaré à Out Magazine que le film avait un message stimulant sur le fait d’être transgenre.

« Même s’il y a une célébration de la féminité et du fait d’être une fille dans ce [movie]je pense qu’il y a aussi un encouragement à abandonner la liste de contrôle que nous attribuons pour vivre et vivre votre vie et être dans votre corps à votre façon, selon vos propres conditions « , a déclaré Nef.

Le site de critiques de films confessionnel, Movieguide, a contesté ce qu’il considère comme un abandon du public cible d’un film de poupées Barbie, des familles et des jeunes filles, au profit d’histoires LGBTQ.

« Le nouveau film BARBIE oublie son public principal de familles et d’enfants tout en s’adressant aux adultes nostalgiques et en poussant des histoires de personnages lesbiens, gays, bisexuels et transgenres. De plus, le film a été mal fait avec plusieurs locaux, perdant même les fans les plus inconditionnels », a déclaré une critique écrite par le personnel du site.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a poursuivi: « Ils avaient un marché et un public intégrés pour cette franchise qu’ils ont complètement ignorés. Des millions de familles se seraient rendues dans les théâtres et auraient acheté des billets, mais à la place, Mattel a choisi de répondre aux besoins d’un petit pourcentage de la population qui a prouvé à maintes reprises qu’il abandonnait le box-office. «

Robbie n’a pas abordé cette critique spécifique, mais a déclaré dans une récente interview avec ABC News Australia que le film était destiné à tous les publics.

On lui a demandé si le film était pour les enfants, et Robbie a répondu : « C’est ce que les gens disent quand ils font pression pour un film. Ils se disent : « C’est pour tout le monde. » Mais il a été littéralement conçu pour être pour tout le monde. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La co-scénariste et réalisatrice du film, Greta Gerwig, a qualifié le film de « féministe », mais dans une définition plus large.

« C’est féministe d’une manière qui inclut tout le monde. C’est une marée montante qui en soulève toutes les versions », a déclaré Gerwig.

Kristine Parks et Gabriel Hays de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.