Controverse Adipurush: Manoj Muntashir obtient la sécurité de la police de Mumbai pour les menaces de mort [Check Deets]

Adipurush a fait la une des journaux ces derniers mois. Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan vedette dirigée par Om Raut est à la réception depuis un moment maintenant. Les dialogues d’Adipurush à la caractérisation des personnages célèbres et emblématiques de l’épopée hindoue Ramayana ainsi que les VFX de mauvaise qualité ont été appelés pour beaucoup de choses. Parolier de Bollywood Manoj Muntashir qui avait écrit les dialogues dans le film a été ciblé par la langue chhapri utilisée dans le film. Il avait défendu la même chose et affirmé plus tard que des changements seraient apportés. Manoj avait également demandé la sécurité.

Manoj Muntashir obtient la sécurité au milieu des réactions violentes et des menaces de mort

Dans une tournure choquante des événements, en raison des mauvais dialogues à Adipurush qui n’ont pas été bien accueillis, Manoj Muntashir a commencé à recevoir des menaces. Selon un portail d’informations sur le divertissement, Manoj Muntashir Shukla a demandé la protection de la police alors qu’il craignait d’être en danger au milieu du tumulte à propos d’Adipurush. Et enfin, selon une agence de presse, la police de Mumbai a décidé de lui fournir une protection. Le portail affirme que la police de Mumbai enquête actuellement sur la même chose. Découvrez le tweet ci-dessous:

La police de Mumbai assure la sécurité du dialoguiste de #Adipurush, Manoj Muntashir après avoir demandé une couverture de sécurité en invoquant une menace pour sa vie. La police dit qu’elle enquête sur l’affaire. (Photo d’archive) pic.twitter.com/1WiWiOhclo ANI (@ANI) 19 juin 2023

Manoj Muntashir a été critiqué par les internautes sur les réseaux sociaux. Il y a un dialogue dit par Lord Hanuman dans le film avec Indrajit éclairant sa queue qui n’a pas particulièrement plu au public. Le Seigneur Hanuman (joué par Devdatta Nage) dit: « Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki. » Le dialogue est appelé Chhapri par le public. Ce n’est qu’un dialogue et il y en a beaucoup qui ont été critiqués dans Prabhas et Kriti Sanon starrer.

Manoj Muntashir se défend au milieu des contrecoups ; confirme plus tard les modifications

Dans une interview avec un portail d’information, Manoj Muntashir a déclaré que ce n’était pas une erreur. Le parolier et écrivain a affirmé qu’il avait été pensé et planifié méticuleusement. Il a dit que c’était simplifié pour une raison. Plus tard, Manoj a écrit une note sincère dans un tweet dans lequel il a écrit que sur environ 4000 lignes écrites, environ 5 lignes ont été appelées et focalisées par le public. Il a affirmé pourquoi il n’avait pas été félicité pour avoir décrit la chasteté de Maa Sita, ce qui a été très bien fait.