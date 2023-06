Controverse Adipurush: le fils de Ramanand Sagar claque Manoj Muntashir et les fabricants « Vous ne pouvez pas faire ça avec le public »

Om Raut dirigé Adipurush fait plus polémique que jamais depuis sa sortie. Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan jouer les rôles essentiels de Raghava (Lord Ram), Janaki (Sita) et Lankesh (Raavan) à Adipurush. Manoj Muntashir a reçu beaucoup de réactions négatives, en particulier pour les dialogues mal écrits du film. Des mèmes ont été partagés sur Adipurush et même une interdiction a été demandée pour le film. Et maintenant, le fils de Ramamand Sagar, Prem Sagar, a encore une fois réagi à la recréation de Ramayan par Om Raut.

Le fils de Ramanand Sagar, Prem, claque les fabricants et Manoj Muntashir

Ramanand Sagar est l’as cinéaste, producteur, écrivain et monteur qui a réalisé l’épopée Ramayana en 1987-1988 qui fait désormais partie intégrante de la nostalgie. Il a fait l’enfance de millions de personnes dans le pays. Prem Sagar n’a pas regardé le film mais avait vu les clips de celui-ci et s’est interrogé sur la façon dont Adipurush a été créé. Et maintenant, dans une récente interview avec une agence de presse, Prem Sagar se demande pourquoi Manoj Muntashir a conçu de tels dialogues car il connaît très bien l’hindouisme. Il prétend que c’est leur erreur de jugement qui plaira à la jeune génération.

Il dit que les créateurs ne peuvent pas faire cela avec le public. Prem Sagar demande que les créateurs ne disent pas qu’il est basé sur Valmiki Ramayan. Il leur demande de lui donner un autre nom et d’en faire un film fantastique. Prem Sagar soutient qu’on ne peut pas faire Ramayan et blesser les sentiments des gens comme ça alors qu’ils le regardent avec une grande dévotion, cite un portail d’informations sur le divertissement.

Prem Sagar sur les dialogues d’Adipurush

Le cinéaste dit qu’il avait été en contact avec Sunil Lahri au milieu de la controverse en cours sur Adipurush. Il y sent en effet quelque problème. Il a également critiqué la caractérisation de Ravan en disant que Ravan était bien informé et que son Lanka était en or. Il a également critiqué la modernisation des 10 têtes de Raavan.