Controverse Adipurush : Dipika Chikhlia transforme à nouveau Sita ; les internautes disent « Aapke jesi Sita Mata… »

Adipurush mettant en vedette Prabhas, Kriti Sanon et de plus en plus de célébrités frappent de l’argent malgré le contrecoup continu. Eh bien, le Om Raut Le film a reçu de nombreuses critiques en ligne pour ses dialogues, son décor de film Marvel et le développement des personnages mythologiques indiens. Les dialogues ont été qualifiés de « Chhapri-like » et l’écrivain Manoj Muntashir a été critiqué pour la même chose. Et au milieu de l’en cours Controverse Adipurush, Dipika Chikhliaqui a joué Sita dans la série DD National a partagé une vidéo dans l’avatar de Sita pour ses fans.

Dipika Chikhlia partage une vidéo en tant que Sita

Dipika Chikhlia est surtout connue pour avoir joué Sita dans l’adaptation de Ramanand Sagar de l’épopée hindoue. Elle fait également la une des journaux du divertissement pour sa déclaration sur l’Adipurush, c’est la controverse et plus encore. Elle a maintenant partagé une vidéo d’elle-même en tant que Sita. L’actrice a porté un sari orange et s’est transformée en son personnage de Sita qu’elle a dépeint il y a des années. L’actrice a dédié le message à ses fans et ajoute qu’elle sera reconnaissante de l’amour qu’elle a reçu pour le rôle qu’elle a joué. Dipika Chikhlia a également mis sur la musique de Ram Siya Ram de Prabhas et Kriti Sanon vedette Adipurush sur la bobine.

Regardez la vidéo de Dipika Chikhlia dans le rôle de Sita ici :

Les fans réagissent à la vidéo de Dipika Chikhlia en tant que Sita :

Les fans ont réagi à la vidéo partagée par Dipika sur son compte Instagram. Ils partagent que personne n’aurait pu essayer le rôle de Sita Maa en tant qu’elle. Les fans ont félicité Dipika pour son interprétation du personnage de Sita dans Ramayan. Découvrez les commentaires ici :

Dipika Chikhlia réagit à la controverse sur le baiser d’Adipurush

Eh bien, ce n’est pas la première fois qu’Adipurush suscite la controverse. Depuis la sortie du teaser d’Adipurush, il courtise les controverses. Mais le battage médiatique reste aussi fort que jamais. Le jodi de Prabhas et Kriti Sanon en tant que Ram et Sita a incité les fans à regarder le film. Eh bien, avant la sortie, l’équipe avait fait la promotion et visité divers temples sacrés, à la recherche de bénédictions. L’équipe d’Adipurush avait atteint le temple Tirumala Tirupathi pour chercher des bénédictions et en partant, Om Raut a étreint Kriti et lui a donné un bisou sur la joue. Il a créé une fureur d’une sorte. Dipika avait réagi au dicton selon lequel de nos jours les actrices ne peuvent pas vivre un personnage. Elle a dit que c’était une question d’émotion.