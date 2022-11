Contrôles aux frontières françaises en vigueur sur la politique migratoire de l’Italie

ROME (AP) – Des lignes se sont formées dimanche aux points de passage frontaliers du nord de l’Italie avec la France suite à la décision de Paris de renforcer les contrôles aux frontières suite à une querelle diplomatique avec l’Italie sur la politique migratoire et les navires de sauvetage humanitaire qui ne montrent aucune fin en vue.

La traversée Vintimille-Menton le long de la pittoresque côte méditerranéenne a souvent été un point d’éclair du débat sur les migrants, avec des camps de fortune offrant un abri aux migrants qui tentent de passer en France après leur arrivée en Italie. Dimanche matin, plusieurs dizaines de migrants dormaient sur des matelas sous un viaduc routier – des chiffres qui pourraient gonfler alors que la France réprime les passages à niveau.

La France a annoncé cette semaine qu’elle envoyait 500 officiers supplémentaires pour renforcer ses frontières avec l’Italie, et a annoncé de “sérieux” contrôles des passeports, en représailles aux retards de l’Italie dans l’aide aux navires humanitaires qui sauvent les migrants en Méditerranée. La police a contrôlé les voitures traversant la frontière dimanche, arrêtant les migrants et patrouillant les trains.

Après une impasse d’une semaine, l’Italie a autorisé trois groupes d’aide à débarquer leurs passagers dans les ports italiens parce que les médecins ont déterminé qu’ils étaient tous vulnérables, mais ont refusé l’entrée à un quatrième. Le navire de sauvetage caritatif Ocean Viking, qui était en mer depuis près de trois semaines, a finalement accosté à Toulon, en France, après que Paris l’ait accueilli à contrecœur.

Le nouveau gouvernement italien d’extrême droite dirigé par la première ministre Giorgia Meloni a promis que l’Italie ne serait plus le principal port d’entrée pour les migrants partant sur des bateaux de passeurs depuis la Libye et demande à l’Europe de faire davantage pour assumer le fardeau et réglementer les groupes d’aide. qui exploitent des navires de sauvetage en Méditerranée.

La France a vivement critiqué la gestion par l’Italie de l’Ocean Viking, qui s’est accompagnée de messages triomphants sur les réseaux sociaux du chef du parti de droite Matteo Salvini selon lesquels “l’air a changé” avant que la France n’accepte publiquement de l’accepter.

En représailles, la France a annoncé qu’elle se retirait d’un mécanisme de “solidarité” de l’Union européenne approuvé en juin pour relocaliser 3 000 migrants depuis l’Italie.

L’Italie a qualifié la réponse de la France de “disproportionnée” et “agressive” et a obtenu le soutien d’autres pays méditerranéens de première ligne, dont la Grèce, Malte et Chypre. Les quatre pays ont rédigé samedi une déclaration commune appelant à un nouveau mécanisme de solidarité obligatoire pour accueillir les migrants.

En outre, les quatre pays ont appelé la Commission européenne à engager des discussions sur une meilleure réglementation des navires de sauvetage privés.

« Des amendes, des saisies et d’autres contrôles en vue », a tweeté Salvini dimanche à propos de la menace de nouvelles mesures contre les navires de sauvetage caritatifs. « Le gouvernement est prêt à durcir le ton.

Dimanche, l’ambassadeur d’Allemagne en Italie, Viktor Elbling, a défendu les groupes d’aide, affirmant qu’ils aident à sauver des vies et que “leur engagement humanitaire mérite notre reconnaissance et notre soutien”.

« En 2022, 1 300 personnes sont déjà décédées ou portées disparues en Méditerranée. Les ONG ont sauvé 12 % des survivants », a-t-il tweeté.

Les groupes allemands Mission Lifeline et SOS Humanity ont pu débarquer tous leurs passagers en Italie la semaine dernière, et la commission budgétaire du Bundestag a décidé de doter un autre groupe, United4Rescue, de deux millions d’euros pour le sauvetage civil en mer en 2023, avec un financement similaire via 2026.

L’Italie a justifié sa ligne dure en notant qu’elle a déjà accueilli près de 90 000 migrants cette année, bien plus que tout autre pays européen. Cependant, seule une fraction d’entre eux reste en Italie et demande l’asile, la plupart poursuivant leur voyage vers le nord dans l’espoir de rejoindre des parents et des communautés de migrants mieux établies en France, en Allemagne, en Suède et ailleurs.

La France devance de loin l’Italie en termes de traitement des demandes d’asile. Les données de janvier à août montrent que l’Allemagne a reçu le plus de candidatures cette année, dépassant les 100 000, suivie de la France avec 82 535. L’Italie a suivi l’Espagne et l’Autriche à la cinquième place avec 43 750 demandes.

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Veran, a réaffirmé dimanche que la France n’accueillerait plus “un peu plus de 3.000 personnes venues d’Italie, dont 500 d’ici la fin de l’année” dans le cadre du mécanisme européen de solidarité. Il a qualifié l’Italie de “perdante” du scénario.

“Nous ne maintiendrons pas la proposition qui était prévue”, a déclaré Veran sur BFM TV.

Thomas Adamson a contribué depuis Paris.

Nicole Winfield, l’Associated Press