Contrôles aux frontières entre la Biélorussie et la Russie mis en place pour la première fois depuis 1995

La Biélorussie, l’un des alliés les plus proches de la Russie, a partiellement rétabli les contrôles à sa frontière avec son voisin, a déclaré mercredi le ministre biélorusse des Affaires étrangères Sergueï Aleinik.

C’est la première fois en 28 ans qu’il y a des contrôles à la frontière de 770 milles.

Selon Aleinik, l’introduction de contrôles aux frontières visait à éviter l’entrée de ressortissants de pays tiers en Biélorussie, avant la mise en œuvre d’un accord intergouvernemental sur la reconnaissance mutuelle des visas.

LE CHEF DE L’OPPOSITION BÉLARUSIENNE DIT « ÊTRE BIEN PRÉPARÉ » AU MILIEU DES RUMEURS DE MALADIE DE LUKASHENKO

Cependant, les militants des droits de l’homme pensent que les contrôles aux frontières cibleront les hommes russes essayant d’éviter la mobilisation dans l’armée russe.

Aleinik a déclaré que les contrôles des personnes traversant la frontière biélorusse-russe sont effectués par les gardes-frontières biélorusses en étroite coopération avec leurs homologues russes. « Ce n’est pas vraiment du contrôle, c’est plutôt une surveillance de la situation à la frontière », a déclaré Aleinik aux journalistes à Moscou.

En 1995, tous les contrôles aux frontières entre la Russie et la Biélorussie ont été supprimés. La Russie et la Biélorussie ont conclu un accord d’alliance en vertu duquel le Kremlin subventionne l’économie biélorusse, via des prêts et du pétrole et du gaz russes à prix réduit. La Russie a déjà utilisé la Biélorussie, un allié économiquement dépendant, comme tremplin pour envoyer des troupes et des missiles dans la guerre en Ukraine.

Les contrôles effectués par le service frontalier biélorusse ont commencé le 5 mai, mais les autorités biélorusses n’ont fait aucun commentaire sur cette évolution avant mercredi.

BÉLARUS TRAITEMENT DE L’EX-CANDIDAT PRÉSIDENTIEL, CRITIQUE DE LOUKACHENKO, CONDAMNÉ PAR L’UE

Mercredi également, le ministre russe du Développement numérique, Maksut Shadayev, a déclaré qu’une base de données unifiée des personnes éligibles au service militaire devrait être en place à temps pour le projet d’automne, ainsi que l’introduction des convocations électroniques.

En vertu des nouvelles règles russes, promulguées le mois dernier, toute personne signifiant une convocation électronique est interdite de quitter le pays avant de se présenter à un bureau d’enrôlement.

Des milliers de Russes ont fui vers la Biélorussie pour échapper à la mobilisation et à la persécution en Russie après le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Dans l’un de ces cas, après avoir été condamné à deux ans de prison après que sa fille a tiré un « anti-guerre » photo à l’école, Alexei Moskalyov a fui la Russie vers la Biélorussie. Il a été détenu à Minsk en mars puis extradé vers la Russie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« (Le président biélorusse Alexandre) Loukachenko répond à toute menace, y compris le sabotage, par un contrôle accru, ce qui est également bénéfique pour la Russie, qui cherche à limiter la capacité de quitter le pays pour ceux qui tentent d’éviter la mobilisation et la participation à la guerre avec l’Ukraine « , a déclaré Pavel Sapelko du centre biélorusse des droits de l’homme Viasna.