Contrôle du Sénat – Le New York Times

Après cela, avec la course au Sénat toujours en suspens, je me suis dirigé vers la fête de Warnock. Un couple de mes amis dans le pool de presse et moi avons eu un dîner tardif à Waffle House, et je suis rentré vers 3 heures du matin. C’était donc une sacrée nuit.

J’imagine que de nombreux Géorgiens – les candidats, les membres du personnel de campagne, les électeurs, les journalistes – sont épuisés.

Tout le monde est fatigué. Ce que j’ai entendu avant le second tour est plus que juste, Oh, ça alors, nous devons le refaire. Son, Oh, ça alors, nous devons refaire ça pendant Thanksgiving, au début de la saison des fêtes. Il y a des inquiétudes au sujet de la logistique de tout cela.

En savoir plus sur Maya : Elle est née et a grandi à Tallahassee, en Floride, près de la frontière de l’État de Géorgie, et est diplômée de l’Université Howard. Regarder “60 Minutes” et ABC News avec ses parents Boomer a suscité un intérêt pour la couverture de la politique et de la politique du Sud.

