Contrôle du Congrès : que se joue-t-il à la mi-mandat 2022 ?

WASHINGTON (AP) – Les démocrates ont occupé les deux chambres du Congrès et la présidence au cours des deux dernières années, mais ils ne disposeront peut-être pas d’un tel pouvoir consolidé plus longtemps.

Les républicains sont favorisés pour remporter la Chambre lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, renforcés par la frustration face à l’économie et les avantages du processus de redécoupage qui a lieu tous les 10 ans. Mais les démocrates s’efforcent de tenir bon, faisant campagne pour maintenir l’accès à l’avortement et à d’autres problèmes.

Les perspectives sont plus sombres au Sénat, où les républicains tentent de reprendre le contrôle. Plusieurs courses dans les principaux États du champ de bataille sont serrées, ce qui a conduit le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, à dire que les chances que son parti remporte la majorité ne sont que de 50 à 50.

Un aperçu du contrôle du Congrès et de ce qui se passera si les républicains remportent la majorité dans l’une ou l’autre des chambres lors des élections :

ET SI LA MAISON SE TOURNE ?

Les démocrates, dirigés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, détiennent la majorité depuis 2018, date à laquelle ils ont pris le contrôle lors de la première élection de mi-mandat du président Donald Trump. Les républicains pourraient reprendre la Chambre s’ils n’obtenaient que cinq sièges dans des dizaines de districts compétitifs, et ils essaient d’en gagner des dizaines.

L’histoire donne également aux républicains des raisons d’être optimistes. À l’ère moderne, le parti qui détient la Maison Blanche a perdu des sièges au Congrès lors de pratiquement toutes les élections de mi-mandat du premier mandat du président.

Si les républicains remportent la Chambre le 8 novembre, le caucus du GOP élira un nouveau président et prendra le pouvoir le 3 janvier 2023. Ils dirigeront chaque comité et décideront des projets de loi qui seront déposés à la Chambre.

À QUOI RESSEMBLERA UNE MAISON RÉPUBLICAINE ?

Le chef du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, a déjà dévoilé son «Engagement envers l’Amérique», un aperçu général des politiques économiques, de sécurité des frontières et autres que le GOP proposerait dans les premiers jours du prochain Congrès.

Un retour au pouvoir républicain à la Chambre serait une victoire pour Trump, qui a combattu les efforts menés par les démocrates pour le tenir responsable de l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. La grande majorité des républicains qui devraient retourner à Washington l’année prochaine, ainsi que la plupart de ceux qui espèrent remporter un premier mandat, sont fidèles à Trump et ont suivi son exemple dans leurs politiques et leurs positions.

Parmi ces alliés figurent des membres d’extrême droite comme la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, qui a été dépouillée de ses affectations de comité par les démocrates en raison de sa rhétorique extrême, mais ferait partie d’une large majorité gouvernementale sous une maison du GOP. Greene a soutenu McCarthy lors de la présentation de «l’engagement envers l’Amérique» en Pennsylvanie le mois dernier.

QUE SIGNIFIERAIT UNE MAISON DE GOP POUR BIDEN?

Les priorités démocratiques telles que l’accès à l’avortement, la lutte contre le changement climatique et un contrôle plus strict des armes à feu seraient immédiatement mises de côté. Et la plupart, sinon la totalité, du programme du président Joe Biden serait effectivement mort pendant les deux dernières années de son mandat.

Pourtant, rien ne devient loi sans la signature de Biden. Des projets de loi visant à financer le gouvernement, à relever le plafond de la dette et à régler les problèmes militaires sont nécessaires au fonctionnement du gouvernement. Ces projets de loi sont susceptibles de devenir des points chauds dans les négociations entre le GOP, les démocrates et la Maison Blanche.

Biden, qui a siégé au Sénat pendant des décennies, a souvent vanté ses références bipartites et a déclaré qu’il souhaitait travailler avec les républicains. Mais il y aurait peu d’appétit pour cela dans un congrès du GOP qui a fait de l’opposition à Biden sa priorité absolue.

QU’EN EST-IL DU SÉNAT ?

Alors que le Sénat pourrait basculer dans les deux sens après les élections de mi-mandat, le parti majoritaire est toujours susceptible d’avoir les marges les plus minces. Cela signifie que Biden pourra y trouver un peu plus de terrain d’entente, peu importe qui est en charge. Une grande partie des réalisations législatives de Biden au pouvoir ont été le sous-produit de négociations bipartites au Sénat.

Pourtant, un Sénat dirigé par les républicains pourrait adopter des projets de loi envoyés par une maison du GOP, exerçant une pression politique sur Biden. Et le GOP reprendrait le contrôle des comités et, avec lui, le pouvoir de mener des enquêtes et de contrôler l’administration.

Un Sénat républicain pourrait également rendre la vie difficile à Biden en bloquant ou en retardant le passage des candidats du président aux branches judiciaire et exécutive.

ET SI LES DÉMOCRATES GAGNENT ?

Si les démocrates occupaient le Sénat et que les républicains gagnaient la Chambre, il est peu probable que les deux chambres trouvent un terrain d’entente. Mais les républicains pourraient essayer de gagner les modérés du Sénat démocrate sur certaines législations.

Si les démocrates étaient en mesure de conserver la Chambre et le Sénat, ils relanceraient probablement les négociations sur certains des points de l’ordre du jour de Biden qui n’ont jamais été adoptés, y compris son nouveau paquet de programmes sociaux et économiques qui a calé au milieu de désaccords démocrates internes.

À QUOI RESSEMBLE LE PLAN DE LA MAISON ?

La majorité des districts de la Chambre ne sont pas compétitifs, grâce à un processus de redécoupage qui permet aux législatures des États de tracer leurs propres lignes au Congrès si elles le décident. De nombreuses législatures tracent des lignes pour donner des avantages à un parti ou à l’autre.

Pourtant, des dizaines de sièges sont en jeu, dont bon nombre de ceux détenus par les démocrates qui ont gagné dans les quartiers de banlieue en 2018, remportant la majorité pour le parti cette année-là.

Mary Clare Jalonick, Associated Press