Contrôle du Congrès : pourquoi l’AP n’a pas appelé la Chambre

Le contrôle démocratique du Sénat américain a été réglé samedi lorsque la sénatrice Catherine Cortez Masto du Nevada a été réélue, mais la majorité à la Chambre des États-Unis est toujours en question. Voyons où en sont les choses.

POURQUOI L’AP N’A-T-IL PAS ENCORE APPELE LE CONTRÔLE DE LA MAISON ?

C’est simple : aucun des deux partis n’a encore atteint les 218 sièges nécessaires pour contrôler la Chambre.

L’Associated Press a déclaré les gagnants de la plupart des concours, mais une poignée d’entre eux sont exceptionnels. Avant dimanche, les républicains avaient 211 sièges contre 204 pour les démocrates, laissant 20 indécis.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un gagnant que lorsqu’il sera déterminé qu’il n’y a pas de scénario qui permettrait aux candidats en queue de combler l’écart. Dans certaines courses contestées où un parti ou un candidat a des antécédents de victoires cohérentes et convaincantes, l’AP peut utiliser les résultats d’AP VoteCast – une enquête auprès des électeurs américains visant à déterminer pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait – pour confirmer la victoire d’un candidat, même si dès la fermeture des bureaux de vote. Mais certaines courses, comme c’est encore le cas cette année, peuvent durer des jours voire des semaines.

LE COMPTAGE CONTINUE

La Californie, l’État le plus peuplé du pays, a plus de concours indéterminés que tout autre. Une dizaine de courses y restent à convoquer, avec des millions de voix à compter.

Il y a aussi des courses serrées dans le Colorado et l’Oregon, entre autres, dont certaines suffisamment serrées pour qu’elles puissent se diriger vers un recomptage.

En Alaska, où la démocrate sortante Mary Peltola a remporté une élection spéciale cet été pour occuper un siège à la Chambre ouverte détenu pendant des décennies par les républicains, un deuxième tour de tabulation des votes pourrait avoir lieu.

C’est parce que l’Alaska a classé le vote par choix dans lequel les électeurs classent les candidats. Si personne n’obtient plus de la moitié des votes exprimés au plus tard le 8 novembre, la personne avec le moins de votes est éliminée et les choix des électeurs comptent pour leur deuxième choix. Les tours se poursuivent jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats et celui qui a le plus de voix l’emporte.

Peltola menait les républicains Sarah Palin et Nick Begich dans une course trop tôt pour être annoncée.

DÉFIS?

En 2020, l’ancien président Donald Trump a contesté les résultats du vote pour le président dans les États du pays. Ces contestations ont échoué devant les tribunaux, bien que Trump ait continué à insister à tort sur le fait que la course avait été volée.

Jusqu’à présent, rien de ce genre d’objections ne s’est matérialisé.

Mike Catalini peut être joint à https://twitter.com/mikecatalini

Mike Catalini, Associated Press