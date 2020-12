Les chercheurs ont découvert comment repérer un gagnant parmi les millions de spermatozoïdes qui courent pour féconder un ovule – et ce sont toutes des caractéristiques infimes qui font littéralement la différence entre la vie et la mort.

Dans leur rapport récemment publié, l’équipe de scientifiques de l’Université de Yale révèle qu’elle a identifié les principales caractéristiques moléculaires qui distinguent les gagnants éventuels des millions de perdants du sprint fondateur.

Les queues de sperme sont tapissées de pores qui absorbent le calcium et aident à propulser les nageurs microscopiques à travers l’appareil reproducteur féminin. Chaque pore est divisé en quatre, et ces sous-unités – nommées et numérotées CatSper 1 à 4 – se combinent pour contrôler la mobilité et la navigation du sperme.

Les scientifiques de Yale, dirigés par Jean-Ju Chung, décrivent les sous-unités comme les bandes de course du sperme, l’une en particulier étant jugée essentielle pour décider quel sperme atteint l’objectif final de la fécondation.

L’équipe a utilisé l’imagerie moléculaire 3D et la modélisation de réseaux neuronaux artificiels pour suivre et quantifier visuellement les spermatozoïdes alors qu’ils voyageaient à travers les voies reproductives de souris femelles peu de temps après l’accouplement.

Ils ont constaté que CatSper1 offrait un net avantage concurrentiel – les spermatozoïdes qui perdaient leur fonction dans cette sous-unité sont devenus immobiles et ont été laissés dans la poussière de l’oviducte, pour ainsi dire.

Cependant, ce n’était pas le seul moyen par lequel ils pouvaient repérer un gagnant. Les spermatozoïdes des champions sont apparemment plus profilés, ayant perdu une sorte de bonnet connu sous le nom d’acrosome, ce qui leur donne une autre longueur d’avance sur la concurrence.

Des recherches comme celle-ci peuvent conduire à des percées dans les domaines des nouveaux traitements de l’infertilité ou, au contraire, de la contraception masculine. Par exemple, le blocage du canal CatSper pourrait conduire au développement de contraceptifs non hormonaux avec peu ou pas d’effets secondaires pour les hommes et les femmes.

«Mieux comprendre comment les spermatozoïdes les plus aptes sont sélectionnés et comment ceux qui restent sont éliminés après la fécondation dans l’appareil reproducteur féminin peut améliorer les stratégies actuelles de procréation assistée», Dit Chung.

