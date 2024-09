Control 2, Wanderstop et Mixtape parmi les projets non affectés par l’effondrement de l’Annapurna

Les développeurs de projets à venir devant être publiés par Annapurna Interactive ont réagi à la nouvelle de son effondrement, la plupart d’entre eux affirmant que leur projet n’est actuellement pas affecté par la situation.

Le directeur de la communication de Remedy, Thomas Puha, a réagi hier sur les réseaux sociaux pour préciser que l’accord du studio finlandais pour Control 2 et ses projets télévisuels était avec Annapurna Pictures et non avec la branche jeux vidéo de la société, ce qui semble signifier qu’ils ne sont pas concernés. Le studio auto-édite Control 2, l’implication d’Annapurna se limitant ici uniquement au financement.

Ailleurs, le développeur de The Stanley Parable, Davey Wreden, a confirmé que son prochain projet avec le nouveau studio Ivy Road, Wanderstop, n’est pas non plus impacté.

« Juste pour les gens qui le demandent, nous sommes à 100 % d’accord », a-t-il déclaré. tweeté« Rien ne nous empêchera de lancer Wanderstop très bientôt. »

Le titre a été révélé plus tôt cette année lors de l’édition 2024 des Summer Games Showcase.

Pendant ce temps, le studio The Artful Escape Beethoven & Dinosaur, qui a également dévoilé son dernier projet Mixtape cet été, tout simplement publié: »J’apprécie tous ceux qui m’ont contacté. Le mixtape continue. »

Matt Newell, le développeur derrière le prochain simulateur de photographie Lushfoil publié par Annapurna, a publié une déclaration prudente affirmant qu’ils « peuvent supposer à ce stade que Lushfoil Photography Sim ne sera pas affecté, étant donné que le jeu lui-même est en grande partie terminé ».

Ils ont ajouté qu’ils tiendraient leur communauté informée, poursuivant : « Mais cette nouvelle est définitivement une perte, l’équipe d’Annapurna Interactive a été formidable et a donné beaucoup d’amour au projet. »

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de Blade Runner 2033 : Labyrinth, qui était développé en interne par Annapurna Interactive – une première pour l’entreprise.

La majorité de l’équipe de l’éditeur a démissionné hier après l’échec des négociations avec sa maison mère sur son indépendance. Des sources de Bloomberg ont déclaré à la publication que le président de la division interactive et des nouveaux médias d’Annapurna, Hector Sanchez, avait déclaré aux développeurs que l’entreprise honorerait ses contrats existants.

En plus des titres listés ci-dessus, huit autres projets à venir devraient être publiés par Annapurna : Skin Deep de Blendo Games, Bounty Star de Dinogod, Morsels de Furcula, We Kill Monsters de Glass Revolver, The Lost Wild de Great Ape Games, Ghost Bike de Messhof, Forever Ago de Third Shift et To a T d’Uvula.