Contribution : Santé et technologie numériques pour une conception hospitalière respectueuse du climat

La santé et la technologie numériques sont essentielles pour garantir une conception hospitalière plus respectueuse du climat. Le secteur de la santé est confronté à de nombreux défis en raison de la demande croissante de services de santé de qualité et du besoin d’infrastructures durables et résilientes. La charge qui pèse sur les systèmes de santé augmente et le cadre de soins de santé existant ne peut répondre à cette demande. Le la pandémie a révélé les insuffisances des infrastructures de santésoulignant l’urgence de construire des infrastructures de qualité.

L’intersection de la santé numérique et de la conception de soins de santé adaptés au climat est un domaine de haute synergie. Classiquement, les bâtiments de santé sont parmi les plus gros consommateurs d’énergie en raison de l’environnement de soins aux patients hautement spécialisé et personnalisé attendu. Cependant, aujourd’hui, les bâtiments hospitaliers intelligents peuvent aider à optimiser de manière significative cette consommation d’énergie élevée via des capteurs intelligents, qui utilisent les attributs naturels de la lumière du jour, de la température, de l’humidité et de la qualité de l’air pour créer l’environnement de guérison le plus propice pour les patients tout en réduisant la dépendance aux systèmes mécaniques et en réduisant le carbone. empreinte.

Certaines considérations clés incluent les principes de conception de bâtiment suivants qui pourraient rendre un environnement salutogène sensible à la santé humaine et environnementale :

Conception de bâtiments passifs solaires : L’intégration des principes de conception passive solaire dans l’architecture de l’hôpital permet d’exploiter la lumière naturelle, la température et la ventilation pour créer un environnement de guérison économe en énergie. Des capteurs intelligents peuvent optimiser la consommation d’énergie en ajustant les systèmes d’éclairage, de chauffage et de refroidissement en fonction des conditions environnementales en temps réel. Internet of Health Things (IoHT): IoHT permet l’intégration transparente des dispositifs médicaux, des appareils portables et d’autres technologies de santé dans l’infrastructure hospitalière. Cette intégration peut conduire à une surveillance plus efficace des patients, à une réduction des déchets et à une prestation de soins de santé simplifiée. Réduction de l’empreinte carbone : la technologie de santé numérique permet aux hôpitaux de réduire leur empreinte carbone en passant au numérique, en adoptant des pratiques de gestion des données durables et en utilisant des solutions d’informatique en nuage pour stocker et gérer les données de santé.

Innovations dans la santé numérique

L’intégration de la santé numérique dans la conception de soins de santé durables est un processus hautement collaboratif entre les architectes, les planificateurs médicaux et les consultants en technologies de la santé pour organiser un écosystème homogène basé sur des modèles d’utilisation et piloté par la technologie.

Les solutions de santé numériques telles que l’éclairage, le refroidissement, la ventilation et le chauffage réactifs contribuent de manière significative au bien-être des patients. De plus, la plupart des milieux hospitaliers semblent intimidants pour les patients, et la dépendance aux soignants – qu’il s’agisse de médecins, d’infirmières ou de membres de la famille – peut rendre les patients impuissants, ce qui provoque du stress et de l’anxiété. L’utilisation de l’IA pour organiser une expérience personnalisée offrant une flexibilité pour contrôler l’environnement et les interactions autour d’eux peut encore améliorer l’expérience du patient et accélérer la guérison physiologiquement et psychologiquement.

Certaines des technologies numériques qui peuvent avoir un impact sur la conception des bâtiments de soins de santé comprennent :

Télésanté et télésurveillance des patients (RPM) : les services de télésanté réduisent le besoin de déplacements physiques vers les établissements de santé, réduisant ainsi les émissions liées au transport. RPM permet aux professionnels de la santé de surveiller les patients à distance, réduisant potentiellement la durée des séjours à l’hôpital et la consommation globale des ressources. Opérations sans papier : la transition vers les dossiers médicaux électroniques et la communication numérique réduit considérablement l’utilisation du papier, ce qui conduit à un système de santé plus durable. Gestion intelligente de l’énergie : les technologies de santé numériques, lorsqu’elles sont intégrées aux systèmes de gestion des bâtiments, permettent un contrôle précis de l’éclairage, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, optimisant ainsi la consommation d’énergie.

Défis potentiels pour les architectes

Les architectes et les planificateurs de soins de santé peuvent rencontrer plusieurs défis lors de la conception d’installations respectueuses du climat et technologiquement avancées.

Certains de ces défis incluent :

Sensibilisation limitée : certains fournisseurs de soins de santé peuvent ignorer les avantages et le potentiel des solutions de santé numériques, ce qui ralentit leur adoption. Pénurie de personnel qualifié : Le manque de professionnels qualifiés pour exploiter et entretenir les technologies de pointe pourrait entraver leur mise en œuvre efficace. Données insuffisantes : Le manque d’études et de données de conception fondées sur des preuves peut empêcher les architectes de justifier les décisions de conception et de démontrer le retour potentiel sur les investissements liés à l’expérience du patient et à la durabilité.

Avec l’évolution rapide de la technologie, les chercheurs en soins de santé se concentrent sur l’orientation du système de santé vers un modèle de prestation de soins physiquement désintégré et numériquement transparent. Dans un avenir proche, la santé numérique intégrera l’Internet des objets (IoT) et tirera le meilleur parti de la technologie pour un modèle plus efficace et résilient.

Les bâtiments éconergétiques intègrent des systèmes et des technologies de construction avancés pour optimiser l’efficacité énergétique. Cela comprend des systèmes de CVC efficaces, des commandes d’éclairage intelligentes et des sources d’énergie renouvelables telles que des panneaux solaires ou des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques. La conception des bâtiments des hôpitaux du nouvel âge doit mettre en œuvre avec soin des systèmes de gestion de l’énergie qui peuvent aider à surveiller et à contrôler la consommation d’énergie dans tout l’hôpital.

La technologie a transformé le monde à pas de géant au cours des cent dernières années. Cependant, comme tous les autres domaines, la santé n’a pas été épargnée par l’ère numérique. Avec la technologie omniprésente, la conception des soins de santé progresse vers les progrès de la médecine. Cette nouvelle ère a donné naissance à des termes tels que télémédecine, e-hôpitaux, hôpitaux cellulaires, etc., qui commencent à être considérés comme l’avenir de l’industrie de la santé.

La santé et la technologie numériques offrent des solutions prometteuses pour créer des conceptions d’hôpitaux respectueuses du climat en accordant la priorité à la santé humaine et à la durabilité environnementale. En intégrant de manière transparente des solutions de santé numériques dans la conception architecturale, les hôpitaux peuvent atteindre une efficacité énergétique, réduire leur empreinte carbone et offrir aux patients un environnement de guérison qui améliore leur expérience globale. Alors que la prise de conscience et les progrès technologiques continuent de progresser, l’industrie de la santé a le potentiel de conduire un changement transformateur vers un avenir plus vert et plus centré sur le patient.